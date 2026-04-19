Venezuela poartă discuții cu mari companii pentru îmbunătățirea rețelei electrice

Președinta interimară Delcy Rodriguez a anunțat duminică că este în contact direct cu multinaționalele Siemens și General Electric pentru a lucra în domeniul electricității în Venezuela, unde întreruperile de curent sunt frecvente, perturbând activitatea industrială.
Venezuela poartă discuții cu mari companii pentru îmbunătățirea rețelei electrice
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
20 apr. 2026, 02:30, Știri externe

De la  capturarea președintelui Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, Washingtonul a relaxat treptat sancțiunile împotriva Venezuelei, deoarece țara a adoptat în special noi legi privind petrolul și mineritul, deschizând aceste sectoare proprietății private și a promulgat o lege de amnistie care a permis eliberarea a sute de prizonieri politici. Cu toate acestea, aproximativ 500 sunt încă în închisoare, potrivit Le Figaro.

Președintele american Donald Trump a afirmat în mod regulat că deține controlul țării și în special industria petrolieră, care are nevoie de investiții uriașe pentru a se restructura, dar și electricitatea.

Capitala petrolului, statul Zulia din nord-vest, este cel mai grav afectată de criza energetică. Locuitorii săi suferă zilnic de pene de curent care durează ore întregi. „Suntem deja în contact direct cu Siemens și General Electric pentru a rezolva problema energiei electrice din statul Zulia”, a declarat Rodriguez duminică, în timpul unui marș în Maracaibo, capitala statului Zulia.

Guvernul a lansat duminică o serie de marșuri în mai multe state din țară pentru a cere încetarea sancțiunilor. Aceste marșuri vor culmina cu un miting de amploare la Caracas pe 1 mai.

