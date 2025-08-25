Viceguvernatorul regiunii Kursk a fost arestat într-o anchetă privind deturnarea de fonduri

Guvernatorul interimar al regiunii Kursk, Alexander Khinshtein, a confirmat arestarea lui Bazarov printr-un mesaj pe Telegram.

Acesta a menționat că ancheta vizează perioada în care Bazarov ocupă funcția de viceguvernator al regiunii Belgorod.

Cazul este legat de proiectele de fortificații finanțate cu miliarde de ruble de la bugetul federal, în contextul temerilor privind incursiuni ucrainene peste graniță.

Bazarov urmează să fie transferat la Moscova pentru audieri suplimentare. Prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ un miliard de ruble.