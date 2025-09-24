Vicepreședintele J.D. Vance va participa la o strângere de fonduri în Carolina de Nord

Evenimentul din Lexington va aduce fonduri semnificative pentru RNC, în contextul în care Vance, în calitate de responsabil al finanțelor partidului, a intensificat activitatea de strângere de fonduri.

Până acum, el a participat la cel puțin zece evenimente similare în acest an, în orașe precum Houston, Dallas, New York, Atlanta, San Diego sau chiar în Marea Britanie, pentru a consolida resursele financiare ale republicanilor înaintea alegerilor din 2026.

După eveniment, Vance va susține un discurs la Concord, unde va aborda teme legate de siguranța publică. Vizita sa are loc pe fondul uciderii Irinei Zaruțka, într-un tren din Charlotte.

În urma crimei, Congresul din Carolina de Nord a avansat în această săptămână un proiect de lege pentru reintroducerea pedepsei cu moartea și înăsprirea condițiilor de eliberare pentru persoane cu antecedente penale sau probleme de sănătate mintală.