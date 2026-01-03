Vicepreședintele Venezuelei susține, de la Caracas, că Maduro este „singurul președinte”

Într-un discurs sfidător transmis din Caracas, Rodriguez a spus că venezuelenii „nu trebuie să devină din nou sclavi”, potrivit CNN.

„Nu vom mai fi niciodată o colonie”, a spus ea.

De asemenea, ea a condamnat „agresiunea” din partea Statelor Unite și a declarat că „singurele cuvinte ale președintelui sunt cele după care ne ghidăm”.

Rodriguez a stat alături de personalități guvernamentale de nivel înalt, inclusiv ministrul de Interne Diosdado Cabello, președintele Adunării Naționale Jorge Rodriguez și mai mulți lideri militari.

Inițial s-a crezut că vicepreședintele venezuelean Delcy Rodriguez s-ar fi aflat în Rusia.