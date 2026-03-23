Victoria CDU în Renania-Palatinat slăbește SPD și complică planurile de reformă ale lui Merz

Uniunea Creștin-Democrată (CDU), condusă de Merz, a câștigat alegerile în Renania-Palatinat cu 31% din voturi, duminică, punând capăt dominației de 35 de ani a Partidului Social-Democrat (SPD) în acest land, scrie Financial Times.

SPD, care guvernează alături de CDU la nivel federal, s-a clasat pe locul al doilea, cu 25,9% din voturi, în scădere de la 35,7% în urmă cu cinci ani.

„Este istoric. Un rezultat excelent pentru noi”, a declarat Jens Spahn, liderul grupului parlamentar al CDU din Bundestag.

Alternativa pentru Germania (AfD) și-a dublat scorul electoral, ajungând la 19,5%, subliniind creșterea influenței partidului de extremă dreapta în regiunile mai prospere și conservatoare.

Rezultatul îl ajută pe Merz, după înfrângerea la limită suferită în fața Verzilor în Baden-Württemberg, în urmă cu două săptămâni. Totuși, victoria ar putea avea și efecte negative, deoarece cancelarul pregătește reforme dificile în sănătate, pensii și alte beneficii sociale înainte de alegerile regionale din septembrie.

Reformele lui Merz, sub semnul întrebării după slăbirea SPD

Potrivit Financial Times, care citează analiști și surse din SPD, CDU și din guvern, un SPD slăbit ar putea fi mai puțin dispus sau mai puțin capabil să susțină reformele propuse de Merz pentru relansarea celei mai mari economii din Europa.

Înfrângerea premierului SPD din Renania-Palatinat, Alexander Schweitzer, o figură importantă a aripii reformiste din partid, îl lasă pe liderul SPD, Lars Klingbeil, vicecancelar și ministru de Finanțe, fără un aliat important înaintea reformelor sociale.

Rezultatul vine după o serie de rezultate slabe pentru SPD, care a obținut doar 16,4% la alegerile federale de anul trecut, cel mai slab scor din istoria postbelică a Germaniei.

Un membru SPD a descris rezultatul drept „cel mai prost scenariu” pentru Merz, avertizând că acesta va accentua diviziunile din partid.