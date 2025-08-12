Viktor Orban înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin: „Este trist în sine că UE a rămas blocată pe margine. Singurul lucru mai rău decât asta ar fi să mai și dăm instrucțiuni din tribună”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a explicat pe pagina sa de socializare de ce nu a susținut declarația Consiliului European, înaintea întâlnirii Trump – Putin din Alaska.

„Cu doar patru zile înainte de summitul istoric dintre președintele Trump și Putin, Consiliul Europei a încercat să emită o declarație în numele tuturor șefilor de stat și de guvern din UE.

Înainte ca corul liberal-mainstream european să înceapă din nou pe melodia „Păpușa lui Putin”, vreau să explic de ce NU am putut susține declarația în numele Ungariei.

Declarația încearcă să stabilească condiții pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitați. Este trist în sine că UE a rămas blocată pe margine. Singurul lucru mai rău decât asta ar fi să mai și dăm instrucțiuni din tribună. Singurul pas logic din partea liderilor UE ar fi să ceară un summit UE-Rusia, urmând exemplul summitului SUA-Rusia.

Să dăm o șansă păcii!”, scrie Viktor Orban pe Facebook.

Informații de context

Premierul maghiar a postat această explicație, referindu-se la declarația comună a Consiliului European, susținută de 26 de lideri europeni, document în care se afirmă în mod explicit că „drumul către pace în Ucraina nu poate fi decis fără Ucraina” și că „poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul”.

Liderii europeni au reacționat abordarea lui Viktor Orban. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a subliniat că Orban nu avea mandat oficial al UE pentru a se întâlni cu Putin și că orice discuție despre Ucraina trebuie să includă Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Layen, a insistat că doar unitatea statelor-membre pot aduce o pace durabilă.

Prim-ministra Estoniei, Kaja Kallas, a înaintat ideea că Orban ar fi folosit președinția rotativă a UE „pentru a semăna confuzie” și a insistat și ea pe tema unității statelor-membre.