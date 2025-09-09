Volkswagen va investi până la un miliard de euro în inteligenţă artificială până în 2030

Volkswagen a prezentat marţi un plan de investiţia a un miliard de euro în dezvoltarea şi aplicarea inteligenţei artificiale în procesele sale, de la conceperea de vehicule până la producţie şi infrastructură IT.

Şeful departamentului IT Hauke Stars a declarat: „Pentru noi, AI este cheia către mai multă viteză, calitate şi competitivitate de-a lungul întregului lanţ valoric”.

Grupul german traversează transformări majore atât pe piaţa din China, cât şi pe cea internă, unde sunt implementate reduceri semnificative de costuri.

Integrarea AI este văzută ca un pas decisiv pentru a asigura economii estimate la până la 4 miliarde de euro până în 2035 şi pentru a susţine competitivitatea pe termen lung a companiei.