Reimagined 2025: firmele pierd până la 40% din productivitatea generată de inteligența artificială din cauza lacunelor din strategiile de resurse umane

Studiul EY 2025 Work Reimagined a sondat 15.000 de angajați și 1.500 de angajatori din 29 de țări și a relevat că, atunci când este utilizată eficient și de către o resursă umană stabilă, inteligența artificială poate contribui la creșteri de productivitate de până la 40% în companii.
17 nov. 2025, 11:33, Comunicate

Deși aproape nouă din zece angajați (88%) folosesc inteligența artificială în activitatea lor zilnică, utilizarea acesteia se limitează în mare parte la activități de bază, precum căutarea informațiilor (56%) și sintetizarea documentelor (34%). Doar 5% folosesc acest instrument într-un mod avansat, care transformă modul în care muncesc.

În pofida adoptării la scară largă a inteligenței artificiale, studiul a identificat și o serie de îngrijorări legate de utilizarea acesteia la locul de muncă. 37% dintre respondenții angajați se tem că o dependență excesivă de inteligența artificială le-ar putea eroda competențele și cunoștințele profesionale.

