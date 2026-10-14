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Volodimir Zelenski a dezvăluit cu ce a fost Ucraina amenințată de către Statele Unite

Președintele american Donald Trump a amenințat că SUA ar putea opri schimbul de informații cu Ucraina dacă Kievul nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești, a dezvăluit liderul ucrainean Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski a dezvăluit cu ce a fost Ucraina amenințată de către Statele Unite
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
14 oct. 2026, 12:28, Știri externe
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Administrația președintelui Donald Trump a avertizat că ar putea suspenda schimbul de informații secrete cu Ucraina dacă Kievul nu oprește atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat postului NPR.

„Administrația Trump a avertizat că ar putea sista schimbul de informații cu Ucraina dacă forțele ucrainene nu încetează atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor de petrol din interiorul Rusiei”, a relatat NPR, citându-l pe Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a mai precizat că generalii săi l-au informat că avertismentul a fost transmis la nivel militar.

Acesta a declarat pentru NPR că Ucraina atacă instalațiile energetice și logistice rusești pentru a reduce capacitatea Kremlinului de a continua războiul.

El a afirmat că Ucraina dorește să pună capăt conflictului, dar va continua atacurile până când Rusia va înceta să lovească instalațiile energetice ucrainene.

Volodimir Zelenski a mai spus că decizia lui Trump de a ridica temporar sancțiunile asupra motorinei rusești nu va influența prețurile din SUA, fiindcă volumele disponibile sunt insuficiente.

De asemenea, președintele ucrainean a dezvăluit că a aflat de pe rețelele de socializare despre propunerea lui Trump privind un „armistițiu energetic”.

Totodată, Zelenski a respins afirmația președintelui american, făcută în weekend, potrivit căreia Ucraina ar fi responsabilă pentru creșterea prețurilor la motorină. El a spus că scumpirile au fost provocate de conflictul în care este implicat Iranul.

„În mare parte, oamenii din întreaga lume știu de ce au crescut prețurile la orice tip de energie, inclusiv la motorină. Din cauza [situației din] Ormuz. Da. Din cauza blocării Strâmtorii Ormuz”, a spus el.

Rusia, cu aprobarea Statelor Unite, va livra imediat 300.000 de tone de motorină pe piața mondială și își va crește în mod semnificativ exporturile în perioada următoare.

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