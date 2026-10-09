Volodimir Zelenski critică autoritățile din Kiev în timp ce Rusia lovește infrastructura energetică a Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat autoritățile din Kiev pentru că nu au implementat suficiente măsuri de reziliență, după ce atacurile rusești au provocat daune rețelei electrice și infrastructurii energetice și de transport din Ucraina.

Într-o postare pe Telegram postată vineri, după o videoconferință cu oficiali militari și guvernamentali, Zelenski a spus că lucrările de refacere se desfășoară non-stop, scrie Kyiv Post.

Echipele de reparații, angajații din sectorul energetic și autoritățile regionale lucrează pentru restabilirea sistemului energetic.

Acesta a precizat în scris că Ucraina și-a actualizat solicitările privind echipamentele energetice și pachetele de apărare aeriană.

Ministerul de Externe și administrația prezidențială pregăteau comunicările cu partenerii externi, iar Volodimir Zelenski a anunțat că va discuta cu mai mulți lideri mondiali.

Președintele ucrainean a lansat și un avertisment cu privire la întârzierile în implementarea planurilor regionale de reziliență, despre care a spus că sunt „absolut inacceptabile”.

El a spus că Ministerul Infrastructurii și administrațiile regionale poartă răspunderea personală pentru realizarea acestor lucrări.

Kievul a fost cel vizat în mod special de criticile lui Volodimir Zelenski. Președintele a afirmat că autoritățile orașului nu au luat măsurile necesare „în aproape toate privințele”.

El a făcut câteva precizări și despre situația din Priluki, în regiunea Cernihiv.

Le-a cerut oficialilor să pregătească până la sfârșitul săptămânii un pachet de soluții, care să țină cont de problemele discutate cu locuitorii din zonă.

Kliciko apără măsurile luate de Kiev

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că orașul se află într-un regim de „supraviețuire” în așteptarea iernii, în condițiile în care atacurile rusești s-au multiplicat, vizând infrastructura, podurile și rețeaua energetică.

Atacurile au provocat întreruperi de curent și au afectat și alimentarea cu apă.

Într-un interviu acordat AFP, Kliciko a spus că orașul se pregătește pentru lunile reci prin instalarea unor sisteme de încălzire de rezervă. Dar a spus că aceste pregătiri ar putea să nu fie suficiente.

„Indiferent cât de bine ne pregătim, dacă apărarea aeriană nu funcționează, am putea ajunge într-o situație critică”, a spus el.

Acesta o a apărat măsurile luate de administrația capitalei, chiar dacă au existat critici multe venite din partea guvernului lui Volodimir Zelenski.

El a precizat că autoritățile municipale s-au confruntat cu o sarcină „foarte dificilă”, având la dispoziție „timp limitat, fonduri limitate și un număr redus de lucrători”.

„Căutarea unor țapi ispășitori nu le va ține de cald oamenilor”, a spus primarul.

Kliciko a avertizat și că atacurile rusești asupra podurilor peste râul Nipru afectează traficul, amenințând capacitatea orașului de a funcționa.

Kievul amenajează treceri alternative pe pontoane pentru a fluidiza circulația, a precizat el.

Primarul a avertizat, de asemenea, că avarierea infrastructurii de alimentare cu apă ar putea declanșa o criză de „proporții considerabile”.