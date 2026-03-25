Vot istoric la ONU. Ghana cere compensații pentru sclavie și scuze oficiale

Statele membre urmează să voteze miercuri o rezoluție, inițiată de Ghana, care vizează recunoașterea comerțului transatlantic cu sclavi drept „cea mai gravă crimă împotriva umanității”, relatează BBC.

Propunerea îndeamnă statele membre ONU să ia în considerare prezentarea de scuze pentru perioada sclaviei și contribuția la un fond de despăgubiri.

Rezoluția ar putea întâmpina opoziție, în condițiile în care state precum Regatul Unit au respins în mod constant ideea plății de compensații, argumentând că instituțiile actuale nu pot fi trase la răspundere pentru nedreptățile din trecut.

Susținătorii inițiativei, inclusiv Uniunea Africană, spun însă că aceasta reprezintă un pas spre vindecare și justiție.

„Cerem compensații. Și să fie clar, liderii africani nu cer bani pentru ei înșiși. Vrem dreptate pentru victime și sprijin pentru cauze, fonduri educaționale și de dotare, fonduri pentru formare profesională”, a declarat Samuel Okudzeto Ablakwa, ministrul de externe al Ghanei.

Între anii 1500 și 1800, aproximativ 12–15 milioane de oameni au fost capturați în Africa și duși în Americi, unde au fost supuși la sclavie și obligați la muncă forțată. Se estimează că peste două milioane de persoane au murit în timpul transportului.

Ghana, una dintre principalele porți de plecare în comerțul cu sclavi, este de mult timp un susținător al acordării de despăgubiri.

Rezoluția mai cere și returnarea artefactelor culturale sustrase în perioada colonială către țările de origine.

Președintele Ghanei, John Dramani Mahama, a numit rezoluția „istorică” și „o garanție împotriva uitării”.