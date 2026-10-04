Yemenul anunță o amplă operațiune militară împotriva rebelilor Houthi

„Astăzi anunț începerea operațiunilor militare pentru recucerirea teritoriului rămas al republicii și extinderea autorității statului și a instituțiilor sale asupra întregului teritoriu național”, a declarat Rashad al-Alimi într-un discurs televizat.

Yemen lansează operațiunea militară împotriva rebelilor Houthi

Al-Alimi a ordonat forțelor armate, structurilor de securitate și formațiunilor militare să înceapă executarea planurilor aprobate pentru ofensivă.

Decizia a fost luată după ce, potrivit președintelui yemenit, toate oportunitățile pentru detensionarea conflictului au fost epuizate. El a acuzat rebelii Houthi că au răspuns încercărilor de calmare a situației prin mobilizare și noi acțiuni militare.

Arabia Saudită susține guvernul yemenit și este așteptată să joace un rol important în noua ofensivă. Potrivit unor oficiali regionali și occidentali citați anterior de Reuters, planurile presupun ca forțele saudite să asigure sprijinul aerian, în timp ce trupele yemenite să desfășoare operațiunile terestre.

Arabia Saudită a intervenit în războiul civil din Yemen în 2015, în fruntea unei coaliții arabe, după ce rebelii Houthi au preluat controlul asupra capitalei Sanaa și au alungat guvernul recunoscut internațional.

Rebelii Houthi atacă Arabia Saudită cu rachete și drone

În paralel cu anunțul privind ofensiva, rebelii Houthi au afirmat că au lansat rachete balistice și drone asupra unor obiective ale companiei Saudi Aramco din Riad și din zona Khurais.

Houthi susțin că atacurile au provocat incendii de amploare și reprezintă un răspuns la ceea ce au descris drept 50 de lovituri aeriene și cu rachete efectuate de forțele conduse de Arabia Saudită asupra Yemenului în ultimele 12 ore.

Arabia Saudită nu a confirmat imediat informațiile privind atacurile asupra instalațiilor sale petroliere.

Statele Unite oferă deja sprijin de informații Arabiei Saudite pentru operațiunile din Yemen, în timp ce mai multe state din regiune și din Europa furnizează în principal echipamente militare defensive, potrivit unor surse citate de Reuters.

Rebelii Houthi au făcut noi progrese în Yemen

Rebelii Houthi au păstrat inițiativa pe teren în ultimele săptămâni, după ce au ocupat strategic strâmtoarea Bab el-Mandeb într-o ofensivă rapidă de-a lungul coastei. Acțiunea a dus la prăbușirea unor forțe guvernamentale.

Bab el-Mandeb este una dintre principalele rute maritime dintre Marea Roșie, Mediterana și Asia și are o importanță strategică și mai mare în contextul conflictului din regiune și al blocării efective a strâmtorii Hormuz.

În ultimele 48 de ore, rebelii Houthi au obținut noi poziții strategice în apropiere de Taiz, potrivit unor surse militare. Forțele Houthi au avansat spre ultima rută care leagă orașul Taiz de Aden, unde se află guvernul yemenit susținut de Arabia Saudită.

Preluarea controlului asupra drumului Taiz-Aden ar putea duce la izolarea orașului Taiz, al treilea ca mărime din Yemen, unde trăiesc sute de mii de civili și sunt staționate mii de forțe guvernamentale.

Conflictul agravează și situația umanitară deja critică. Programul Alimentar Mondial a avertizat săptămâna trecută că, în anumite zone ale Yemenului, trei din patru familii se confruntă cu lipsa alimentelor, în contextul intensificării luptelor, strămutării populației și perturbării aprovizionării.