Zelenski a ajuns la Bruxelles pentru discuții cu liderii NATO și ai Uniunii Europene privind sprijinul militar acordat Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns joi la Bruxelles, unde participă la o serie de întâlniri cu lideri europeni și oficiali din domeniul apărării, în încercarea de a consolida sprijinul internațional pentru Ucraina în contextul invaziei ruse aflate în desfășurare.

Agenda vizitei include o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, urmată de discuții cu premierul belgian Bart De Wever și de o audiență la regele Philippe al Belgiei.

Potrivit președintelui ucrainean, sunt programate și întâlniri cu miniștrii Apărării din Marea Britanie și Germania, axate pe continuarea cooperării în domeniul securității.

Principalele teme de dezbateri

Vizita are loc în paralel cu reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, în formatul Ramstein, precum și cu o sesiune a Consiliului European, în cadrul cărora sunt analizate măsurile de sprijin militar și coordonarea eforturilor de apărare pe termen lung.

Autoritățile ucrainene au transmis că principalele teme de pe agenda discuțiilor sunt consolidarea securității europene și asigurarea resurselor necesare pentru apărarea Ucrainei.

Reprezentanții Kievului și-au exprimat, totodată, recunoștința față de partenerii internaționali, subliniind că unitatea și solidaritatea Europei rămân esențiale pentru evoluția războiului.

Investiții NATO în capacități militare

Înaintea reuniunii în format Ramstein, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că statele europene aliate și Canada și-au majorat investițiile de bază în apărare cu peste 90 de miliarde de dolari în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 20% într-un singur an.

Potrivit lui Rutte, aceste investiții se traduc în dezvoltarea unor capacități militare concrete și permit Europei să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

El a adăugat că, deși Statele Unite și-au reafirmat angajamentul privind descurajarea nucleară, Washingtonul le-a cerut aliaților europeni și Canadei să preia o parte mai mare din povara apărării convenționale în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.