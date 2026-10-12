Prima pagină » Știri externe » Zelenski, discuție cu von der Leyen după atacurile rusești asupra energiei: „Toate acestea s-au întâmplat după declarația privind armistițiul energetic”

Zelenski, discuție cu von der Leyen după atacurile rusești asupra energiei: „Toate acestea s-au întâmplat după declarația privind armistițiul energetic”

Președintele Volodimir Zelenski a informat-o pe Ursula von der Leyen despre atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care au continuat după anunțul președintelui american Donald Trump privind armistițiul energetic.
Zelenski, discuție cu von der Leyen după atacurile rusești asupra energiei: „Toate acestea s-au întâmplat după declarația privind armistițiul energetic”
Maria Nițu
12 oct. 2026, 07:29, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a informat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care au avut loc după anunțul președintelui SUA, Donald Trump, privind un armistițiu energetic.

Președintele Ucrainei a făcut anunțul acesta pe pagina sa de Facebook, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen, transmite Ukrinform.

„Desigur, am informat-o pe președintă despre atacurile rusești brutale care continuă fără încetare. Chiar înainte de discuția noastră, rușii au lovit o centrală electrică din Kiev cu o dronă de tip «Shahed», iar multe cartiere au rămas fără energie electrică. Ulterior, au avut loc atacuri asupra unor instalații energetice din regiunea Harkov. Și toate acestea s-au întâmplat după ce președintele Statelor Unite a făcut declarația privind un armistițiu energetic”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că, în aceste condiții, sprijinul partenerilor ajută la formarea unei protecții pentru cetățeni, împiedicând Rusia să îngenuncheze Ucraina.

„Apreciem profund toate măsurile concrete luate pentru a ne susține apărarea și poporul”, a spus el.

Cei doi au discutat și despre domeniile actuale de cooperare dintre Ucraina și Uniunea Europeană.

„Am convenit cu Ursula ca echipele noastre să poarte discuții detaliate privind următoarele noastre acțiuni comune și coordonarea pașilor de urmat. De asemenea, ne pregătim pentru deschiderea clusterelor de negociere – astfel încât toate clusterele rămase să fie deschise până la sfârșitul anului. Calea europeană a Ucrainei este, totodată, o cale spre consolidarea Europei însăși”, a declarat el.

Președintele ucrainean i-a mulțumit, de asemenea, Ursulei von der Leyen pentru tranșa de 1,24 miliarde de euro pentru apărare, care a ajuns deja în Ucraina.

Acesta a mulțumit și pentru confirmarea faptului că, săptămâna viitoare, va fi acordat un sprijin militar suplimentar în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
Începe săptămâna de foc pentru Luca Niculescu. Premierul desemnat vrea să depună joi programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Ce condiții au pus partidele la negocieri. Doar AUR are o poziție clară în acest moment
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport
Ce pedeapsă și-a negociat comisarul care a ordonat distrugerea în secret a arhivei de la Poliția Ploiești. Actele scăpate din foc au fost terminate de apă
Libertatea
Prof. Vlad Ciurea avertizează: oboseala creierului poate ascunde probleme grave. Semnele de AVC care nu trebuie ignorate
CSID
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor