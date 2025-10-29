Zelenski, după ce armata rusă a lovit un spital de copii din Herson: „Rusia este acum cea mai mare organizație teroristă din lume”

Președintele Ucrainei a transmis miercuri că Statele Unite au făcut „pasul corect” prin impunerea unor sancțiuni mai dure companiilor petroliere rusești, pentru a limita capacitatea Moscovei de a continua războiul. El a cerut continuarea acestor măsuri, la scurt timp după ce un spital de copii din Herson a fost lovit de armata rusă.

„Nimic nu convinge Rusia în afară de presiune și forță. Pasul recent al Americii – sancțiunile semnificative împotriva companiilor petroliere rusești – a fost măsura corectă. Astfel de măsuri trebuie să continue, pentru a ține în frâu obrăznicia Rusiei și a o lipsi de mijloacele de a prelungi războiul”, a scris liderul ucrainean pe X.

This morning, the Russian army struck a children’s hospital in Kherson. They could not have been unaware of where they were striking. This was a deliberate Russian attack specifically against children, against medical personnel, against basic guarantees of life in the community.… pic.twitter.com/AJahtxUKip — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2025

Zelenski: Știau exact ce țintesc

Zelenski a subliniat că atacul asupra spitalului nu a fost o eroare. „Nu aveau cum să nu știe unde lovesc. Acesta a fost un atac deliberat împotriva copiilor, a personalului medical și a garanțiilor fundamentale ale vieții în comunitate”, a spus el, precizând că în momentul loviturii în interior se aflau aproximativ o sută de persoane.

În urma bombardamentului, nouă persoane au fost rănite – patru copii și trei angajați medicali, iar clădirea a suferit pagube importante. Cel mai tânăr rănit este un băiat de opt ani, lovit alături de mama și fratele său.

Zelenski: Rusia destabilizează Europa pentru a opri ajutorul Ucrainei

Șeful statului ucrainean acuză Rusia că acționează ca „cea mai mare organizație teroristă din lume”, care „nu doar își prelungește războiul, ci face tot posibilul pentru ca nicio oportunitate de a-i pune capăt să nu reușească”.

„Rusia subminează în mod deliberat fiecare efort diplomatic semnificativ, îi discreditează pe cei care ajută la protejarea vieții și încearcă să creeze noi surse de destabilizare în Europa pentru a îngreuna capacitatea europenilor de a ajuta Ucraina”, a scris Zelenski, adăugând că „teroriștii trebuie tratați doar așa cum merită, cu forță și dreptate”.