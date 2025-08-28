Zelenski îi mulțumește lui von der Leyen pentru „simpatie și solidaritate”

Într-o postare pe contul său oficial de Telegram, liderul ucrainean îi mulțumește președintei Comisiei Europene pentru „simpatia și solidaritatea” sa cu poporul ucrainean.

„În această noapte a avut loc unul dintre cele mai mari atacuri asupra Ucrainei”, spune el, referindu-se la atacurile rusești de joi seara care au ucis cel puțin 18 persoane.

„Rușii au ales Kievul ca ținta lor principală. Operațiunea de căutare și salvare este încă în desfășurare.”

El adaugă că cei doi au discutat despre diplomație, pregătirile pentru a 19-a tranșă de sancțiuni UE împotriva Moscovei și o cale pentru integrarea Ucrainei în Europa.

„Mulțumesc tuturor celor care sprijină acum Ucraina și nu tac”, scrie Zelenski.