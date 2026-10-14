Zelenski, primit de premierul britanic la Londra. Un nou angajament militar pentru Ucraina

Premierul britanic Andy Burnham urmează să îl primească miercuri pe Volodimir Zelenski la Downing Street, unde va reafirma sprijinul „neclintit” al Marii Britanii pentru Ucraina, relatează Le Figaro.

Potrivit unui comunicat al guvernului britanic, liderul laburist va promite „accelerarea livrărilor de rachete esențiale pentru apărarea aeriană” în următoarele săptămâni și va solicita „partenerilor internaționali să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei”.

Tensiuni după decizia lui Trump privind motorina rusească

Ucraina și aliații săi europeni au fost surprinși de decizia președintelui american Donald Trump de a ridica, săptămâna trecută, sancțiunile asupra motorinei rusești, astfel încât Statele Unite să poată achiziționa cantități mari.

Măsura urmărește reducerea prețurilor la pompă și atragerea sprijinului alegătorilor americani înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, considerate cruciale.

Donald Trump l-a criticat public și pe Volodimir Zelenski, ajungând să le sugereze sâmbătă ucrainenilor să își aleagă „un nou lider care să poată ajunge la un acord de pace” cu Moscova.

În acest context, Andy Burnham a subliniat importanța sprijinului acordat Kievului.

„Sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina este vital pentru a ne asigura securitatea în Regatul Unit și pentru a garanta că cei aflați în prima linie au echipamentele necesare”, a declarat premierul britanic.

Marea Britanie cere noi sancțiuni împotriva Rusiei

Donald Trump a provocat confuzie și duminică, după ce a anunțat unilateral un „armistițiu energetic” între Ucraina și Rusia.

Luni, Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că a atacat instalațiile energetice ucrainene și a declarat că devine „din ce în ce mai clar” că Rusia a respins propunerea.

Deși au criticat decizia lui Trump de a ridica sancțiunile asupra motorinei rusești, aliații occidentali ai Ucrainei au susținut apelul președintelui american pentru încetarea atacurilor asupra sectorului energetic.

Marți, miniștrii de externe ai Marii Britanii și Germaniei, aflați la Varșovia, le-au cerut aliaților să impună sancțiuni suplimentare Rusiei.

Regatul Unit va încerca, de asemenea, să își convingă partenerii să „susțină interdicția asupra gazelor naturale lichefiate (GNL) din Rusia, așa cum am făcut noi”, a declarat ministrul britanic John Healey într-un comunicat publicat marți seară.

Londra, unul dintre principalii susținători ai Ucrainei

Marea Britanie se numără printre cei mai importanți susținători ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022.

Andy Burnham, care l-a înlocuit pe Keir Starmer în funcția de prim-ministru în iulie, l-a primit pe Zelenski la o bază navală din Portsmouth, în sudul Angliei, la scurt timp după preluarea mandatului.

Premierul britanic a efectuat și o vizită în Ucraina la sfârșitul lunii august.