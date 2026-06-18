Zelenski spune că „Moscova va arde” dacă atacurile rusești continuă

Zeci de drone au vizat Moscova în cursul nopții, iar rafinăria de petrol din capitala Rusiei a fost lovită pentru a doua oară în această săptămână, relatează Reuters.

„Noi nu vrem acest război, nu l-am vrut niciodată, iar toată lumea știe asta, inclusiv partenerii noștri”, a spus Zelenski într-un mesaj vocal transmis reporterilor pe un grup de WhatsApp. „Dar dacă Ucraina arde, Moscova voastră va arde”.

Cel puțin 10 persoane au fost ucise luni în Ucraina, într-un atac cu drone și rachete care a avariat Lavra Pecerska din Kiev, mănăstire veche de 1.000 de ani.

Zelenski participă joi, la Bruxelles, la o reuniune a aliaților militari ai Ucrainei. El a spus că discuțiile vor viza livrările de sisteme de apărare antiaeriană printr-un program NATO, dar și crearea unui sistem antibalistic de către Ucraina și aliații săi.

Liderul ucrainean a cerut Europei și Statelor Unite să intensifice presiunea asupra Rusiei, prin sancțiuni împotriva sectorului apărării, sectorului energetic și economiei ruse în ansamblu, pentru a-l forța pe Vladimir Putin să pună capăt războiului.

„Toată lumea trebuie să pună presiune pe Putin: ucrainenii, absolut toți europenii, americanii și rușii. Este timpul să se trezească și să pună presiune pe liderul lor”, a subliniat Zelenski.