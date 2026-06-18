Prima pagină » Știri externe » Zelenski spune că „Moscova va arde” dacă atacurile rusești continuă

Zelenski spune că „Moscova va arde” dacă atacurile rusești continuă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că atacurile cu drone asupra Rusiei sunt un răspuns la bombardamentele rusești asupra Ucrainei și a avertizat că „Moscova va arde” dacă acestea vor continua.
Zelenski spune că „Moscova va arde” dacă atacurile rusești continuă
Iulian Moşneagu
18 iun. 2026, 14:07, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Zeci de drone au vizat Moscova în cursul nopții, iar rafinăria de petrol din capitala Rusiei a fost lovită pentru a doua oară în această săptămână, relatează Reuters.

Noi nu vrem acest război, nu l-am vrut niciodată, iar toată lumea știe asta, inclusiv partenerii noștri”, a spus Zelenski într-un mesaj vocal transmis reporterilor pe un grup de WhatsApp. „Dar dacă Ucraina arde, Moscova voastră va arde”.

Cel puțin 10 persoane au fost ucise luni în Ucraina, într-un atac cu drone și rachete care a avariat Lavra Pecerska din Kiev, mănăstire veche de 1.000 de ani.

Zelenski participă joi, la Bruxelles, la o reuniune a aliaților militari ai Ucrainei. El a spus că discuțiile vor viza livrările de sisteme de apărare antiaeriană printr-un program NATO, dar și crearea unui sistem antibalistic de către Ucraina și aliații săi.

Liderul ucrainean a cerut Europei și Statelor Unite să intensifice presiunea asupra Rusiei, prin sancțiuni împotriva sectorului apărării, sectorului energetic și economiei ruse în ansamblu, pentru a-l forța pe Vladimir Putin să pună capăt războiului.

„Toată lumea trebuie să pună presiune pe Putin: ucrainenii, absolut toți europenii, americanii și rușii. Este timpul să se trezească și să pună presiune pe liderul lor”, a subliniat Zelenski.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da