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Zelenski: Ucraina va lansa atacuri asupra rafinăriilor rusești ca răspuns la „noua doctrină” a Moscovei privind atacurile aeriene

Ucraina va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești ca reacție la „noua doctrină” a Moscovei privind atacurile aeriene, care forțează populația să plece din Kiev și din alte orașe ucrainene, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Zelenski: Ucraina va lansa atacuri asupra rafinăriilor rusești ca răspuns la „noua doctrină” a Moscovei privind atacurile aeriene
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 oct. 2026, 20:47, Știri externe
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Ucraina va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, ca reacție la „noua doctrină” a Moscovei privind atacurile aeriene, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-un interviu acordat în exclusivitate agenției Reuters, liderul de la Kiev a afirmat că decizia vine după ce serviciile de informații ucrainene au obținut documente care arată că Vladimir Putin a emis o „nouă doctrină” privind atacurile militare mai ample, în apropierea iernii.

„Am văzut documentele și știm că acestea le permit să atace infrastructura… logistica… drumurile, școlile, spitalele, pentru a exercita presiune asupra populației să părăsească capitala și diferite orașe. Acesta este scopul operațiunii”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean susține că schimbarea strategiei a fost determinată de dorința lui Putin de a părea puternic într-un moment în care armata sa pierdea teren într-o regiune-cheie de pe linia frontului.

În cadrul interviului acordat Reuters, Zelenski a vorbit și despre contraofensiva din Donbas, în urma căreia, momentan, forțele ucrainene au reușit să recucerească aproximativ 140 kilometri pătrați.

Atacurile rusești continuă

În discuția cu jurnaliștii Reuters, președintele ucrainean a afirmat că nu a primit niciun semnal din partea Moscovei care să indice că Putin ar fi interesat de negocierile de pace sau de încheierea unui armistițiu privind infrastructura energetică.

În ultimele zile, Kievul a fost ținta unor atacuri repetate cu drone și rachete rusești, fiind vizate instalațiile energetice și cele de telecomunicații. De asemenea, pentru prima dată, Rusia a vizat podurile peste râul Dnipro care leagă estul de vestul Kievului.

Zelenski a afirmat că Ucraina va răspunde la schimbarea de tactică a Moscovei, dar nu va riposta în același mod.

„Trebuie să răspundem în orice mod (posibil). Având în vedere atacurile lor asupra sectorului nostru energetic, trebuie să le răspundem lovind sectorul lor energetic. În primul rând, rafinăriile de petrol: sursa de finanțare a acestui război. Dar, desigur, nu vom riposta, la fel ca ei, asupra niciunui obiectiv civil”, a spus Zelenski.

De asemenea, președintele ucrainean a explicat, în interviul acordat agenției Reuters, că valul recent de incursiuni ale dronelor rusești și de atacuri hibride în Europa reprezintă o încercare de a intimida populațiile europene, dar și de a diviza sprijinul acordat Ucrainei. Cu toate acestea, unii lideri europeni încep să înțeleagă acest lucru, a spus el, și își întăresc poziția.

Rusia susține că astfel de acuzații sunt nefondate.

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