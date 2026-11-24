Ministerul german de Finanțe a elaborat un proiect de lege care restrânge posibilitatea cumpărătorilor de a evita plata taxei pe transferul proprietăților imobiliare prin achiziționarea de participații în societățile care dețin aceste proprietăți, potrivit Reuters, care a consultat documentul.

În Germania, taxa pe transferul proprietăților imobiliare variază, în general, între 3,5% și 6,5%, în funcție de landul în care se află proprietatea.

Cum vor fi impozitate tranzacțiile

În loc să cumpere direct o clădire sau un teren, cumpărătorii pot achiziționa participații în societatea care deține proprietatea, evitând astfel, în anumite condiții, plata taxei de transfer imobiliar.

Conform proiectului de lege, taxa ar putea fi aplicată și atunci când mai mulți cumpărători achiziționează împreună cel puțin 90% din participațiile unei societăți care deține proprietăți imobiliare.

Ministerul de Finanțe estimează că noile prevederi vor reduce numărul tranzacțiilor concepute în scopul evitării taxelor și vor încuraja vânzarea directă a proprietăților. Măsura ar putea crește veniturile fiscale ale landurilor germane, care încasează această taxă.

Documentul prevede și facilități fiscale pentru companii, printre care cele acordate în cazul restructurărilor din interiorul grupurilor de societăți. Costul bugetar al acestor facilități este estimat la aproximativ 75 de milioane de euro anual.

Nemulțumiri privind achiziția primei locuințe

Asociația germană a proprietarilor de imobile Haus & Grund a criticat proiectul de lege, deoarece acesta nu prevede facilități fiscale pentru persoanele care își cumpără prima locuință.

Organizația susține că acești cumpărători ar trebui scutiți de plata taxei pe transferul proprietății dacă intenționează să locuiască în imobilul achiziționat.

Proiectul de lege necesită acordul guvernului german, iar noile prevederi ar urma să intre în vigoare la începutul lunii iulie 2027.