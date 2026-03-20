Bărbat arestat preventiv pentru viol, după agresiuni comise asupra unei femei în Cluj-Napoca

Un bărbat cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii pronunțate la data de 19 martie 2026 de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca.
Andrei Rachieru
20 mart. 2026, 10:15, Justiţie

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul de caz a propus luarea măsurii arestării preventive față de inculpat, propunere care a fost admisă de instanță.

În esență, anchetatorii au reținut că, la data de 17 martie 2026, inculpatul, aflat în calitate de client al persoanei vătămate pentru servicii sexuale, a fost primit în imobilul acesteia din municipiul Cluj-Napoca.

Timp de aproape patru ore, acesta ar fi exercitat acte de constrângere fizică asupra victimei, lovind-o, strangulând-o și imobilizând-o prin legarea mâinilor și picioarelor cu coliere din plastic, după care ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta.

Cercetările continuă în cauză, sub coordonarea procurorului de caz.

