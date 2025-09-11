Bărbat reținut de DNA: ar fi cerut 180.000 de euro pentru a interveni la judecători

Procurorii DNA arată că, în zilele de 29 august și 4 septembrie 2025, inculpatul ar fi pretins de la un martor suma de 180.000 de euro, susținând că își va folosi influența asupra unor judecători de la Tribunalul București pentru a obține o soluție favorabilă într-un dosar al unui om de afaceri trimis în judecată de Parchetul European (EPPO).

Miercuri, în timp ce se afla într-un complex turistic din Delta Dunării, bărbatul ar fi primit, prin intermediul unei alte persoane, 60.000 de euro din suma pretinsă. În acel moment, procurorii au organizat flagrantul.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință acuzațiile și urmează să fie prezentat Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă. DNA precizează că în cauză sunt efectuate cercetări și față de alte persoane.