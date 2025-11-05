CCR a respins obiecția de neconstituționalitate la Statutul deputaților și senatorilor

Potrivit unui comunicat al CCR, Curtea a statuat că legea criticată nu contravine exigențelor constituționale impuse de respectarea principiului legalității în elaborarea actelor normative și avizarea de către Consiliul Legislativ.

„Prin conținutul său normativ, care vizează implementarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) la Parlament, ea nu contravine principiilor separației puterilor în stat (art.1 alin.4) și nici egalității în drepturi (art.16). De asemenea, ea nu încalcă cerințele constituționale privind calitatea legii (art.1 alin.5) și nici caracterul oficial al limbii române (art.13) și nu contravine dispozițiilor din Constituție privind rolul Parlamentului (art.61) și mandatul reprezentativ al deputaților și senatorilor (art.69)”, arată CCR.

Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinsecă, care au privit respectarea normelor de tehnică legislativă în elaborarea expunerii de motive a propunerii legislative, a dispozițiilor constituționale privind avizul Consiliului Legislativ şi a procedurii de adoptare a legii Curtea a constatat, în esență, că modificările operate prin legea criticată se reflectă în conținutul expunerii de motive, Consiliul Legislativ a comunicat avizul său favorabil, iar în forma legii au fost preluate unele observații cuprinse în aviz, iar aspectele privind încălcarea termenelor în procedura de adoptare a legii vizează aplicarea regulamentelor parlamentare, fără relevanță constituțională, în timp ce dezbaterea liberă a soluțiilor legislative și schimbul de idei în Parlament, ca bază a democrației, nu au fost afectate.

Statutul deputaților și senatorilor nu justifică o diferență de tratament juridic

Cu privire la criticile de neconstituționalitate intrinsecă, Curtea a constatat că statutul juridic specific al deputaților și senatorilor nu justifică, per se, o diferență de tratament juridic în raport cu celelalte categorii de persoane cărora li se aplică regulile privind transparența în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. De asemenea, confrom CCR, reglementarea RUTI la Parlament, sub forma unei platforme publice, accesibilă online, prin intermediul căreia deputații și senatorii publică informații referitoare la întâlnirile dintre aceștia și persoanele terțe, care își manifestă, din proprie inițiativă, interesul pentru o inițiativă legislativă aflată în procedura parlamentară, reflectă flexibilitate în redactarea unor norme suple, fără a afecta exigențele constituționale de claritate a legii și caracterul oficial al limbii române.

„Stabilirea obligațiilor deputaților și senatorilor de a se înregistra în RUTI şi de a publica informații referitoare întâlnirile cu persoanele terțe în legătură cu o inițiativă legislativă aflată în procedura parlamentară, nu alterează rolul fundamental al parlamentarilor de a fi în serviciul poporului, concretizat la nivelul legii criticate inclusiv prin instituirea obligației menținerii unui dialog deschis şi echitabil cu cetățenii, respectiv cu persoanele terțe, pe problemele care îi interesează şi care rezultă din asumarea şi exercitarea mandatului de parlamentar”, se mai arată în comunicat.

Decizia este definitivă și general obligatorie.