DNA anchetează un posibil prejudiciu de 68 de milioane de lei la Primăria Timișoara, în mandatul lui Dominic Fritz. Liderul USR acuză un dosar politic: „Acum vin și după echipa mea”

Potrivit informațiilor publicate de Antena 3 CNN, ancheta DNA Timișoara privește activitatea fostei conduceri a municipalității, printre persoanele menționate fiind Dominic Fritz, viceprimarul Ruben Lațcău, care exercită în prezent atribuțiile de primar, administratorul public Matei Creiveanu și mai mulți funcționari.

Procurorii au solicitat Primăriei Timișoara documente privind operațiunile financiare efectuate în perioada 2021–2022, pentru a stabili dacă banii alocați de Guvern au fost utilizați potrivit destinației stabilite prin lege.

Ce suspectează procurorii DNA. Un prejudiciu de 67,8 milioane de lei

Ancheta a fost declanșată în urma unei sesizări din oficiu înregistrate la DNA Timișoara la 3 august 2026. A doua zi, procurorul de caz a dispus începerea urmăririi penale pentru abuz în serviciu.

Potrivit unui document al DNA citat de Antena 3 CNN, persoane cu funcții de conducere din Primăria Timișoara ar fi provocat companiei Colterm un prejudiciu de 67.840.130 de lei, sumă considerată de anchetatori și un presupus folos necuvenit pentru bugetul municipalității.

Procurorii suspectează că folosirea fondurilor în alt scop decât cel stabilit prin lege ar fi afectat interesele companiei de termoficare și i-ar fi agravat situația financiară, într-o perioadă în care aceasta se afla deja în insolvență.

Concret, banii fuseseră alocați de Ministerul Dezvoltării pentru a sprijini sistemul de termoficare, puternic afectat de creșterea prețurilor la energie în iarna 2021–2022.

Conform sursei citate, fondurile ar fi trebuit transferate către Colterm în termen de cel mult trei zile, însă administrația locală le-ar fi folosit pentru achitarea unor facturi pe care Primăria le avea deja de plătit companiei.

Această diferență între destinația fondurilor și modul în care au fost înregistrate și utilizate reprezintă una dintre problemele centrale ale anchetei.

Dominic Fritz respinge acuzațiile: „Nu a furat nimeni niciun ban”

Fostul primar Dominic Fritz a reacționat miercuri, 14 octombrie, printr-o postare pe Facebook, în care acuză existența unui dosar cu motivație politică și susține că fondurile au ajuns integral la Colterm.

„Acum vin și după echipa mea. Se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulți oameni din Primăria Timișoara, pentru o dispută contabilă cu Colterm de acum 5 ani, îmbrăcată în cuvântul «deturnare». Doar că, la fel ca multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban”, a transmis liderul USR.

Fritz afirmă că nu a primit nicio informare oficială din partea procurorilor și că nu are calitatea de suspect sau inculpat în această cauză.

„Zic că «pare», pentru că nu am nicio calitate în acest dosar și nu am primit nicio informare despre el. Dar cunosc speța și intuiesc despre ce este vorba”, a explicat acesta.

Potrivit fostului edil, Primăria Timișoara a primit aproximativ 67 de milioane de lei de la Guvern, iar întreaga sumă a fost transferată companiei de termoficare.

„Primăria Timișoara a primit 67 milioane de la guvern și a virat acești bani mai departe la compania municipală Colterm, conform legii. Ban cu ban. Nu a luat nimeni nimic acasă”, a susținut Fritz.

Colterm a intrat în insolvență în 2021, în plină criză energetică

Colterm, compania responsabilă de furnizarea încălzirii și apei calde în sistem centralizat, a intrat în insolvență în octombrie 2021, pe fondul problemelor financiare acumulate și al creșterii puternice a prețurilor la energie.

Societatea avea datorii importante, inclusiv obligații legate de achiziționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Neîndeplinirea acestor obligații a atras sancțiuni financiare de proporții.

Amenzile aplicate Colterm în 2021 și 2022 pentru neconformarea cu obligațiile privind certificatele de emisii au totalizat peste 178 de milioane de lei.

În paralel, creșterea prețurilor la gaze și la celelalte resurse energetice a pus presiune atât asupra companiei, cât și asupra bugetului local. Problemele societății s-au reflectat și în furnizarea serviciilor către locuitorii orașului.

Guvernul a intervenit atunci cu sprijin financiar pentru autoritățile locale care administrau sisteme centralizate de termoficare.

Fritz acuză DNA că descurajează funcționarii publici

Dincolo de explicațiile privind transferurile financiare, liderul USR a lansat un atac la adresa procurorilor anticorupție, susținând că astfel de anchete pot bloca activitatea administrației publice.

„Acest dosar, dacă există, este în același timp ridicol și revoltător. Când DNA vine după funcționari care încearcă să-și facă treaba cu bună credință, în loc să investigheze corupția reală și averile obscene ale unor politicieni, duce în derizoriu toată lupta anti-corupție”, a declarat Fritz.

El consideră că funcționarii publici ajung să evite asumarea unor decizii administrative, de teamă că acestea ar putea fi investigate penal după mai mulți ani.