Două persoane au fost trimise în judecată pentru deținere ilegală de arme de foc militare

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a două persoane și a unei societăți comerciale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor și uz de armă fără drept.

Din rechizitoriul întocmit de procurori reiese că administratorul unei societăți comerciale a deținut fără drept arme militare și chiar două lansatoare de grenade.

„În perioada 01.11.2022 – 19.12.2024, unul dintre inculpați, administrator al societății comerciale inculpate, a deținut fără drept o armă de foc militară din categoria celor interzise, respectiv o armă de foc automată, pe care a transportat-o în data de 19.12.2024 la un poligon uzinal din județul Prahova, pentru a executa trageri. Totodată, în perioada 01.11.2022 – 25.06.2025, a deținut fără drept 3 arme de foc militare, prevăzute la categoria A punctele 1 și 2 din anexa Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, respectiv o arma de foc automată și două lansatoare de grenade.

În mod concret, susțin procurorii Parchetului General, „la data de 19.12.2024, inculpatul a executat fără drept trageri în incinta poligonului uzinal menționat cu arma de foc automată pe care o deținea în mod ilegal, iar în perioada cuprinsă între sfârșitul anului 2024/începutul anului 2025 și până la data de 25.06.2025 (când a fost efectuată o percheziție domiciliară) a deținut fără drept muniție militară, respectiv cantitatea de 150 cartușe cu glonț pe bandă”.

Muniția respectivă a fost introdusă în țară, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, în baza unei licențe individuale de import produse militare, fiind destinată unei unități militare din cadrul Ministerului Apărării Naționale, însă a fost păstrată în incinta depozitului aparținând societății inculpate situat în județul Ilfov.

În ceea ce-l privește pe al doilea inculpat, director al departamentului vânzări al societății inculpate, în rechizitoriu s-a reținut că: „la data de 19.12.2024, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe DN2, pe raza com. Afumați, jud. Ilfov, a deținut și a transportat fără drept muniție militară, respectiv 1187 de cartușe de diferite categorii, iar în data de 19.12.2024, împreună cu primul inculpat, a executat fără drept trageri în incinta poligonului uzinal din județul Prahova cu o armă de foc automată care era deținută în mod ilegal”.

Cu privire la societatea comercială inculpată, procurorul de caz a reținut că, în numele acesteia, au fost deținute fără drept armele militare de foc și munițiile menționate anterior, iar cei doi inculpați, asociați în cadrul societății, au efectuat în mod ilegal trageri în poligonul uzinal din județul Prahova.