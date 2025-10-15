ICCJ se întrunește joi pentru a discuta despre eventuala sesizare a CCR privind pensiile private

Conform anunțului ICCJ, „la data de 16 octombrie 2025, ora 14:00, judecătorii instanței supreme sunt convocați pentru constituirea în Secții Unite în vederea exercitării atribuției prevăzută de dispozițiile art. 27 li. b din Legea 304/2022 privind organizarea judiciară.”

Ordinea de zi a ședinței cuprinse un singur punct. Este vorba despre „sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private(PL-x nr.320/2025)”.

După finalizarea dezbaterilor, decizia va fi anunțată prin intermediul mass-media.