„Le-am dat șah-mat la TikTok. Punem președinte nou”. Cum a intrat Bogdan Peșchir în echipa de promovare a lui Călin Georgescu. „Am câteva idei și mulți bani”

Cu 11 zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, Bogdan Peșchir, cunoscut pe TikTok sub numele „bogpr”, contacta o persoană implicată în campania lui Călin Georgescu și se oferea să ajute. „Am câteva idei și mulți bani”, era mesajul său. În zilele următoare, omul de afaceri avea să vorbească despre influenceri, strategii de promovare, teste pe mai multe conturi și metode de creștere a vizibilității candidatului. „Le-am dat șah-mat la TikTok”, se lăuda într-o conversație privată. Stenogramele din dosarul în care Peșchir a fost trimis în judecată arată cum a început colaborarea cu persoane din campania lui Georgescu, cum informațiile despre activitatea sa au ajuns la candidat și cum își descria chiar el rolul în mobilizarea alegătorilor.

Conversațiile apar în dosarul în care Bogdan Peșchir a fost trimis acum în judecată pentru coruperea alegătorilor, în formă continuată, cu 874 de acte materiale. Documentele consultate de Mediafax cuprind mesaje recuperate de anchetatori și procese-verbale ale perchezițiilor informatice.

Discuțiile au fost purtate în principal în noiembrie 2024, înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, într-o perioadă în care promovarea lui Călin Georgescu pe TikTok a cunoscut o creștere puternică.

Potrivit procurorilor, Peșchir nu s-a limitat la trimiterea unor cadouri virtuale către creatorii de conținut, ci a urmărit dezvoltarea unui mecanism de promovare electorală, folosind notorietatea acumulată pe platformă și relațiile cu influencerii.

Notă: Mediafax a păstrat forma originală a mesajelor reproduse din dosar, inclusiv greșelile de ortografie, gramatică și punctuație.

„Am câteva idei și mulți bani”. Prima discuție cu o persoană din campania lui Georgescu

Povestea implicării sale directe în relația cu persoanele din campania lui Georgescu începe, potrivit dosarului, pe 13 noiembrie 2024.

În acea zi, Peșchir o contactează pe Areta Ildiko Totoliciu, persoană implicată în recrutarea susținătorilor candidatului independent.

Bogdan Peșchir: „Bună dimineața / Vreau sa va sprijin”

Areta Ildiko Totoliciu: „Buna dimineata. / Cum anume?”

Bogdan Peșchir: „Nu stiu exact, am cateva idei, si multi bani :)”

Interlocutoarea îi explică faptul că echipa se ocupa de promovare online și îi mărturisește desepre existența unei „baze de trolli” utilizate pentru promovarea online a candidatului.

Areta Ildiko Totoliciu: „Noi promovam on line cea mai mare baza «de trolli», cu flyere,afise in format pdf.”

Peșchir vine cu o propunere concretă: un cont care să transmită permanent materiale despre Georgescu și să fie împins zilnic pe primul loc în clasamentele TikTok.

„Una din ideile mele era sa pun un cont de tiktok care sa faca «live» dar cu diverse inregistrari/clipuri cu dvs / Si sa il pun pe clasementul de tiktok Romania pe locul 1 zilnic”, scrie acesta.

Totoliciu nu înțelege inițial cum ar putea fi realizat acest lucru. Peșchir îi explică faptul că fiecare creator care transmite LIVE poate primi cadouri virtuale, iar valoarea acestora contribuie la poziția ocupată în clasamentele platformei.

Areta Ildiko Totoliciu: „Aaa si adica vreti sa plătiți cu aceste cadouri?”

Bogdan Peșchir: „Da”

Era mecanismul pe care omul de afaceri îl folosea deja de mult timp. Utilizatorii cumpără monede virtuale pe TikTok, trimit cadouri creatorilor de conținut, iar cei eligibili pot transforma recompensele primite în venituri.

În cazul unui donator cu resursele lui Peșchir, cadourile puteau reprezenta atât un beneficiu financiar pentru destinatari, cât și o modalitate de a atrage atenția asupra transmisiunilor.

Înainte de Georgescu, Peșchir spunea că îl ajutase pe George Simion

În timp ce încearcă să câștige încrederea interlocutoarei, Peșchir face și o mărturisire despre activitatea sa politică anterioară.

Spune că îl urmărea pe Călin Georgescu de mai mulți ani, dar că până atunci sprijinise campania lui George Simion pe TikTok.

„Eu am ajutat campania lui Simion pana acum pe tiktok dar cand am vazut ca si dansul candideaza si are sustinere in comentatii etc de la multi oameni / Am luat decizia sa va contactez si sa va ajut pe dvs”, îi transmite acesta.

Totoliciu se arată surprinsă de ofertă.

„Interesant / Mi se pare ciudata aceasta oferta!”, îi răspunde.

Peșchir insistă că decizia sa este una politică și că preferă să îl susțină pe candidatul independent.

„Da, nu pot vota si sustine pe Simion cand exista Calin Georgescu ca si candidat / In ciuda sanselor mai mici, realistic”, scrie acesta.

14 noiembrie: Numele lui Peșchir ajunge la Călin Georgescu

La o zi după primul contact, Areta Ildiko Totoliciu îi transmite lui Călin Georgescu informații despre noul susținător.

Potrivit documentelor, aceasta îl anunță că influenceri importanți au fost contactați pentru promovarea candidatului și că un bărbat din Brașov se ocupă de organizarea activităților.

„Buna seara, Dle președinte Pe Tik tok au fost contactați infuenceri dintre cei mai buni. Vă vor face promovare gratuit. Un domn ieri din Brasov a pus la punct acest lucru cu echipa dumnealui”, scrie Totoliciu.

Într-un alt mesaj, aceasta îl identifică pe Peșchir prin pseudonimul său de pe TikTok și explică ce face.

„Pe TT bogpr a extras partea audio din toate discursurile si prezentarile dvs din on line si zilnic aduce influenseri si transmit discursurile dvs, dand posibilitatea tuturor sa va asculte”.

Anchetatorii au identificat și o conversație din 20 noiembrie 2024, între Totoliciu și Radu Pally-Brojban, coordonatorul campaniei electorale.

Areta Ildiko Totoliciu: „Buna. Am vorbit cu dl CG sa iti transmit ceva, sa iei legatura cu 2 persoane”, după care îi indică datele de contact ale lui „bogpr” și ale unei alte persoane.

Radu Pally-Brojban: „Neata. Da, lamurit”.

Procurorii spun că acest schimb de mesaje arată că implicarea lui Peșchir nu s-a desfășurat complet separat de persoanele care organizau promovarea candidatului.

„Le-am dat șah-mat la TikTok. Punem președinte nou”

În paralel cu discuțiile purtate cu persoane din campania lui Georgescu, Peșchir vorbea cu alți utilizatori despre implicarea sa în promovarea candidatului.

Una dintre cele mai relevante conversații a avut loc în perioada 15–19 noiembrie 2024, între omul de afaceri și un contact identificat de anchetatori drept „SHIK”.

Acesta îl întreabă dacă l-a plătit pe influencerul Makaveli pentru că vorbise despre Georgescu într-un videoclip.

SHIK: „L-ai platit pe makaveli?”

Bogdan Peșchir: „adica?”

SHIK: „Pai vorbea de acel candidat / De calin georgescu in ultimul clip / Am zis ca sponsorizezi toate partile sa castigi oricine ar iesi”

Bogdan Peșchir: „eu nu vreau sa castig / vreau sa castige tara plm / le-am dat sah mat / la tiktok”

SHIK: „Am vazut”

Bogdan Peșchir: „n-ai vazut nimic inca :)) / punem presedinte nou :)) / de caterinca”

Procurorii consideră că afirmațiile reprezintă indicii privind existența unei strategii de promovare electorală.

În documentele anchetei sunt menționați mai mulți creatori de conținut care au primit cadouri virtuale de la Peșchir și care s-au implicat în promovarea candidatului, printre aceștia numărându-se Makaveli, Pian, Alin, Feraru și Bamba.

„Sunt pe campanie mode”. Zile întregi petrecute pentru promovarea lui Georgescu

Într-o altă serie de conversații, purtate pe WhatsApp cu un contact identificat drept „GABRIEL AD”, Peșchir relatează că petrecea foarte mult timp ocupându-se de campanie.

„as fi venit dar sunt in calluri si strategii :)) mi-a trb sa ma bag in politica :))”, îi transmite acesta interlocutorului.

În alte mesaje, afirmă că dormea doar câteva ore și că participa permanent la discuții și activități de promovare.

„si non stop apeluri si campanie :))”, spune Peșchir.

Acesta povestește inclusiv cum încerca să crească vizibilitatea candidatului în secțiunile de comentarii ale platformei.

„haha nush eu am stat azi o gramada sa dau like si comments la ce gaseam cu cg”, afirmă el.

Alte mesaje relevante:

„am feedul numai cu el”

„sunt pe campanie mode”

„spammez pe liveul lu sosoaca acum”

„ca il ataca pe cg”

„Le fac cheie la toti”

„Am un plan”

Interlocutorul său îl numește, în glumă, „Domnu cu electoratulll”

Într-o altă conversație, purtată în perioada 24–26 noiembrie 2024, Peșchir susține că și-a suspendat temporar activitățile de afaceri pentru a se dedica promovării candidatului.

„Salut, merci de mesaj apreciez, mi am pus toate businessurile pe pauza de 11 zile”, afirmă acesta.

El explică decizia prin două mesaje scurte: „Pt ca am simtit ca e important” și „Ultima sansa pt Ro”.

„Nu fac nimic la întâmplare”. Peșchir spune că a studiat campania electorală din SUA

Un pasaj important din dosar apare într-o conversație din 18 noiembrie 2024, cu o utilizatoare identificată drept „ADELINA”.

Aceasta pune la îndoială eficiența promovării electorale prin transmisiuni LIVE pe TikTok și îi spune lui Peșchir că tinerii urmăresc mai degrabă conținutul politic de pe YouTube.

„Tinerii rad cand vad asa ceva pe tiktok, Bogdan. Ai cautat pe yt vreodata youtuberi care vorbesc despre politica? Acolo stau tinerii si asculta, pe youtube”, îi transmite aceasta.

Peșchir îi răspunde că strategia sa este construită pe baza experienței profesionale și că a urmărit inclusiv campania electorală din Statele Unite.

„eu apreciez parerea ta si ca probabil vrei să ajuți, dar sunt mult mai multe lucruri aici de care țin cont, si crede-mă că știu bine ce fac. Am experiență in marketing și in strategie de business de mulți mulți ani”, afirmă el.

„Mai mult decât atât, am urmărit de aproape cum s-a derulat campania in SUA. Nu fac nimic la întâmplare. Scopul meu nu e să conving pe toata lumea.”

Pentru anchetatori, aceste afirmații întăresc ipoteza că promovarea lui Georgescu pe TikTok nu a fost rezultatul unor donații spontane, ci al unei activități coordonate.

Teste pe mai multe conturi și adrese IP diferite

O altă conversație, purtată cu un contact identificat drept „SEBI”, arată că Peșchir urmărea modul în care funcționează algoritmul TikTok.

Interlocutorul său îi spune că popularitatea lui Georgescu ar putea fi limitată la propria comunitate online.

SEBI: „E bula ta de internet bros, știi și tu cum funcționează algoritmii de tik tok”

Bogdan Peșchir: „bro / am testat pe mai multe conturi / nu sunt noob / cu ipuri diferite / etc (…)”

În aceeași conversație, Peșchir afirmă că participă personal la promovarea candidatului.

„Si eu fac campanie acu pt el :))”, spune acesta.

Totodată, susține că activitatea a fost voluntară și că bugetul electoral declarat de Georgescu era zero.

„Cum zice că bugetul e zero dacă doar tu ai băgat bani?”

Una dintre contradicțiile evidențiate în dosar apare într-o conversație cu utilizatorul „SEBI”, care îl întreabă pe Peșchir despre finanțarea promovării electorale.

Georgescu declarase un buget electoral de zero lei, în timp ce Peșchir distribuia cadouri virtuale unor utilizatori implicați în susținerea sa.

SEBI: „Pai si cum zice ca bugetul e zero daca doar tu ai bagat bani in promovare pe tik tok? / Ala nu e zero, inclusiv dobatiile trebuiesc declarate”

Bogdan Peșchir: „eu nu am donat lui / donatiile daca se fac lui da”

SEBI: „Da, nu lui, ai platit pe altii sa il promoveze”

Bogdan Peșchir: „dar eu nu am donat campaniei lui / nu am platit pe nimeni.”

Peșchir susținea astfel că donațiile sale către creatorii de conținut nu reprezentau finanțarea directă a campaniei candidatului.

Procurorii au apreciat însă că operațiunile trebuie analizate în raport cu scopul urmărit, beneficiarii sumelor și activitățile electorale desfășurate de aceștia.

„Șterg conversația, vă recomand să faceți la fel”. Mesajele de pe contul oficial al lui Georgescu

În dosar apare și un schimb de mesaje din 23 noiembrie 2024, între Peșchir și persoana care administra contul oficial de TikTok „calingeorgescu”.

Potrivit anchetatorilor, Peșchir luase anterior legătura cu acest cont și își manifestase intenția de a sprijini promovarea candidatului.

La finalul conversației, administratorul contului propune mutarea discuțiilor pe o aplicație securizată.

calingeorgescu: „aveți aplicație securizata” / „sa ținem legătura”

bogpr: „De genul Signal sau?”

calingeorgescu: „da” / „orice, signal, telegram”

calingeorgescu: „șterg conversația va recomand sa faceți la fel”

bogpr: „Asa fac”

Procurorii consideră semnificativă recomandarea de ștergere a mesajelor, în contextul în care Peșchir susținea că activitatea sa era legală și transparentă.

„Fără aportul tău nu reușeam. Ai cotit destinul unei nații”

În conversațiile purtate cu Areta Ildiko Totoliciu apare și un mesaj prin care aceasta îi mulțumește lui Peșchir pentru implicarea în promovarea candidatului.

„Esti o forță, fără aportul tau nu reușeam.Ai cotit destinul unei nații. Multumesc în numele comunității noastre de susținere. Avem 2 comunitați whatsapp. Azi vreau sa o fac pe a treia”, îi transmite aceasta.

Peșchir răspunde: „Mulțumesc mult, a fost mâna lui Dumnezeu aici, Lui trebuie să îi mulțumim”.

Pentru procurori, potrivit dosarului trimis în judecată, conversațiile, analizate împreună cu plățile și activitățile de pe TikTok, indică existența unei campanii de promovare electorală finanțate prin intermediul cadourilor virtuale și al criptomonedelor.

Cine este Bogdan Peșchir și în ce stadiu se află dosarul

Bogdan Peșchir este un om de afaceri din Brașov, activ în domeniul IT și cunoscut pe TikTok sub pseudonimul „bogpr”. Înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, acesta devenise unul dintre cei mai mari donatori de pe platformă, ajungând la nivelul maxim, 50.

Numele său a apărut în documentele desecretizate după ședința CSAT privind alegerile prezidențiale din 2024. Potrivit informațiilor comunicate atunci de serviciile de informații, contul „bogpr” efectuase plăți substanțiale către utilizatori implicați în promovarea lui Călin Georgescu.

La 9 octombrie 2026, Parchetul General a anunțat trimiterea în judecată a lui Bogdan Peșchir, în stare de libertate, pentru coruperea alegătorilor în formă continuată, cu 874 de acte materiale.

Procurorii susțin că, între 13 octombrie și 27 noiembrie 2024, Peșchir ar fi oferit cadouri virtuale și criptomonede în valoare totală de 290.225,90 dolari pentru a determina alegătorii să îl voteze pe Călin Georgescu.

În cursul anchetei, omul de afaceri a susținut că obișnuia să facă donații pe TikTok de aproximativ doi ani, inclusiv pentru creatori de conținut și cazuri sociale, și că nu a condiționat niciodată acordarea acestora de opțiunea electorală a beneficiarilor.

Dosarul a fost transmis Judecătoriei Brașov, instanța competentă să judece cauza în primă instanță.