Peste 70% dintre justițiabili se declară mulțumiți de modul în care s-au desfășurat procesele

Consiliul Superior al Magistraturii a prezentat rezultatele unui chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a părților implicate în procesele derulate în instanțele din România.

În total, 3.174 de persoane, justițiabili, avocați, consilieri juridici, martori și alți participanți au răspuns la întrebări privind modul de funcționare a sistemului judiciar.

Potrivit datelor centralizate, 72% dintre respondenți au fost mulțumiți de timpul scurs între înregistrarea acțiunii și primul termen de judecată, iar 70% s-au declarat mulțumiți de intervalele dintre termene.

În privința soluțiilor pronunțate, 75% au apreciat că acestea au fost corecte, iar 67% au considerat hotărârile clare și ușor de înțeles.

De asemenea, 79% dintre participanți au perceput judecătorii ca fiind imparțiali, iar 77% s-au declarat satisfăcuți de modul în care s-au desfășurat procedurile în sala de judecată.

În ceea ce privește respectarea drepturilor, 77% au confirmat că acestea le-au fost garantate.

Chestionarul mai arată că 70% dintre respondenți aveau încredere în actul de justiție înainte de a intra într-un proces, iar după participarea la proceduri, 30% au spus că încrederea lor a crescut, în timp ce 45% au declarat că a rămas la același nivel.

Evaluarea a fost realizată în cadrul Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 -2025, iar CSM anunță că acest mecanism va continua anual, atât în format fizic, cât și digital.