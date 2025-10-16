CSM: Independența judecătorilor ÎCCJ a fost încălcată de declarațiile unui deputat

CSM consideră că declarațiile grave și nefondate, prin conținutul acestora și limbajul utilizat, nu reprezintă critici acceptabile la adresa hotărârilor judecătorești definitive, ci constituie o presiune directă și inadmisibilă la adresa independenței judecătorilor instanței supreme.

Expresii precum „achitări pe bandă rulantă”, comparația activității de judecată cu un „putregai”, „sistem oligarhic” și „mașină de spălat” sugerează, inclusiv prin tonul incisiv și sugestiv utilizat, că judecătorii ar avea o conduită subiectivă în favoarea persoanelor trimise în judecată, arată CSM.

„Formularea acestora, imediat după pronunțarea unor hotărâri definitive de achitare, constituie o presiune directă și inadmisibilă la adresa independenței judecătorilor instanței supreme, discreditând realizarea justiției, cu intenția de a intimida instanțele care nu s-ar conforma unor interese ori opinii politice”, se arată în comunicatul CSM.

Momentul formulării declarațiilor, imediat după o soluție de achitare cu impact mediatic, este de asemenea relevant, întrucât conduce la concluzia transmiterii unui mesaj politic concret, cu referire la activitatea judiciară de înfăptuire a justiției.

„Într-un stat de drept, activitatea judiciară este independentă, cu excluderea oricărei forme de presiune la adresa judecătorilor din partea celorlalte puteri ale statului, și nu pot fi considerate, astfel, ca simple declarații generale”, subliniază CSM.

Ca garant al independenței, Secția pentru judecători a CSM atrage atenția asupra faptului că limbajul utilizat, precum și acuzațiile aduse nu pot justifica în niciun moment legitimitatea unui eventual interes public și face apel la echilibru în exercitarea libertății de exprimare de către celelalte puteri ale statului.

Stelian Ion criticase achitările pe bandă rulantă, după ce fostul ministru Nicolae Bănicioiu a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un dosar în care era acuzat că și-ar fi traficat influența pentru sume importante de bani.