Scandal în Poliția Română: fostul șef al IPJ Mehedinți, acuzat de abuz și fals. Europol denunță influențe din MAI

Sindicatul Europol a denunțat o posibilă mușamalizare a unei fapte penale comise de fostul inspector-șef al IPJ Mehedinți, comisarul-șef Marian Cârcei. Dezvăluirile au fost făcute publice miercuri seară, iar împuternicirea sa în funcția de șef al IPJ Mehedinți i-a fost retrasă după apariția acuzațiilor. Instituția a confirmat oficial în ziua următoare că atribuțiile funcției au fost preluate de un alt ofițer.

A inventat o misiune ca să nu piardă permisul

Potrivit sindicaliștilor, în luna februarie 2025, Marian Cârcei a fost surprins conducând cu 109 km/h într-o zonă urbană, aflat la volanul autospecialei de serviciu, fără să se afle în misiune și fără să aibă semnalele luminoase și sonore în funcțiune, așa cum prevede legislația pentru regimul prioritar.

„A încercat să exercite presiuni asupra polițiștilor rutieri pentru a evita întocmirea procesului-verbal și suspendarea dreptului de conducere pentru 90 de zile. Pretextul invocat ar fi fost o «misiune», deși nu putea prezenta niciun ordin de serviciu”, au transmis sindicaliștii din Europol.

Polițiștii rutieri nu au cedat presiunilor și au cerut în mod oficial dovada unei misiuni. Ca răspuns, Cârcei ar fi emis un ordin de serviciu presupus fals, deși, potrivit sursei citate, se afla în concediu în acea zi. Situația ridică semne de întrebare nu doar cu privire la conduita sa profesională, ci și la posibila săvârșire a unor fapte penale: „Practic, aparent, avem întrunite și elementele constitutive ale infracțiunii de delapidare”, susțin reprezentanții Europol.

Favorizat la șefia poliției mehedințene

Sindicaliștii îl acuză pe șeful Poliției Române, chestorul-șef Benone Matei, că a întârziat în mod intenționat organizarea concursului pentru funcția de inspector-șef, menținându-l pe Marian Cârcei în funcție chiar și după expirarea perioadei legale: „Șeful Poliției Române a organizat concursul doar după expirarea perioadei maxime legale de împuternicire de un an, iar în această perioadă l-a mai desemnat vreo 4 luni la conducere – un semn clar pentru toți ofițerii de carieră din județ că nu au nicio șansă dacă se înscriu la concurs”.

„Pe 25 septembrie, acesta se va prezenta formal în fața unei comisii IGPR – adică exact în fața celor care i-au bătătorit drumul spre șefia IPJ Mehedinți”, precizează Europol, adăugând că în competiție nu s-a înscris niciun alt ofițer, în ciuda faptului că peste o sută de polițiști din IPJ Mehedinți ar fi îndeplinit condițiile necesare: „Niciunul nu era în gașca acoliților celor care fac aceste numiri”.

La conducerea IPJ Mehedinți a fost numit comisarul-șef Decebal Drăghiea, imediat după ce împuternicirea lui Marian Cârcei a fost retrasă. Drăghiea a ocupat anterior funcția de inspector adjunct în cadrul aceluiași inspectorat.

Acuzații de influență și mușamalizare la vârf. Cine e „domnul Bogdan”?

Europol cere o investigație clară și imparțială privind modul în care cazul fostului șef al poliției mehedințene a fost gestionat la vârful Poliției Române. Sindicaliștii spun că vor reveni cu noi informații legate de presupusele abuzuri comise de fostul inspector-șef în perioada în care a condus IPJ Mehedinți.

Aceștia susțin că, de-a lungul mandatului său, Cârcei ar fi invocat frecvent în ședințe numele unui presupus protector din Ministerul Afacerilor Interne – Bogdan, pentru a descuraja orice potențial contracandidat: „Așteptăm cu interes să vedem dacă șeful Poliției Române (care nu a luat vreo măsură la primele derapaje ale cms. șef Cârcei, sesizate de către organizația noastră) sau «domnul Bogdan» din minister își vor asuma fapta reprobabilă a preferatului lor, care s-a folosit în mod mizerabil de funcția ocupată pentru a scăpa de consecințele contravenționale, așa cum le suportă orice alt muritor de rând”, se arată în comunicarea Europol.