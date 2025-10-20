Sesizarea CCR privind completarea procedurilor de restituire a imobilelor preluate abuziv, admisă

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale, în 25 iulie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Obiecția de neconstituționalitate a fost admisă, luni, de CCR.