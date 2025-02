Avem cifrele. Câţi români au vizitat Turcia anul trecut. Creştere de peste 18%

Turcia a atins un nou record pentru turismul său, găzduind în total 62,2 milioane de vizitatori şi generând venituri de 61,1 miliarde de dolari în 2024.

Turcia a înregistrat o creştere anuală de 9,8% a numărului de vizitatori şi a găzduit 62.269.890 de turişti în 2024, o creştere de 20,3% faţă de 2019, anul de referinţă de dinaintea pandemiei. Cu acest rezultat, Turcia şi-a depăşit obiectivele de 60 de milioane de vizitatori, anunţate la începutul anului 2024, şi de 61 de milioane de vizitatori, stabilite în octombrie anul trecut. În plus, Turcia a generat venituri de 61,1 miliarde de dolari din turism, cu 8,3% mai mult decât în anul precedent. Per total, 2024 a fost cel mai de succes an din istoria turismului turcesc.

Europa, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală au rămas cele mai importante pieţe de origine pentru Turcia, în timp ce pieţele emergente, precum cele din America, India şi China, au înregistrat o creştere semnificativă în 2024. Rusia, Germania şi Regatul Unit au fost în continuare principalele trei pieţe de origine, însă creşterea numărului de vizitatori din pieţele emergente a fost de 8,1% pentru SUA, 65,1% pentru China şi 20,7% pentru India.

Vizitatorii internaţionali ai Turciei au petrecut în medie 10,7 zile în ţară, iar venitul mediu per vizitator a fost de 972 de dolari. Conform UN Tourism, Turcia s-a clasat printre primele cinci destinaţii turistice cele mai vizitate din lume în 2023.