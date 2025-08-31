Prima pagină » Life-Entertaiment » Cristina Scarlevschi, ispită de la Insula Iubirii, a făcut o fotografie cu Nicuşor Dan şi Maia Sandu

Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au participat duminică la evenimentul „Marea Dictare Naţională” din Chişinău, unde s-a remarcat şi Cristina Scarlevschi, cunoscută publicului din show-ul „Insula Iubirii”.
Rareș Mustață
31 aug. 2025, 12:55, Life-Entertaiment

În Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, unde a avut loc evenimentul „Marea Dictare Naţională”, preşedintele României, Nicuşor Dan, şi omoloaga sa din Republica Moldova, Maia Sandu, au fost surprinşi alături de Cristina Scarlevschi, participantă la sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”.

Tânăra din Republica Moldova, instructor de pole dance şi pasionată de sport şi dans, a profitat de ocazie pentru a face o fotografie între cei doi şefi de stat.

Imaginea a fost publicată pe contul său de Instagram, unde a scris: „Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Preşedinta Republicii Moldova şi Preşedintele României. Mă simt recunoscătoare şi mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Preşedinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc şi cu Preşedintele României face această zi şi mai specială.”