Frunze îngălbenite și flori puține la plante? Un expert spune ce nutrienți lipsesc primăvara

De ce unele plante înfloresc spectaculos primăvara și altele nu? Un expert explică totul prin trei litere: N, P, K.
Andreea Tobias
21 mart. 2026, 14:37, Știrile zilei

Pentru plante sănătoase primăvara, alegerea îngrășământului potrivit este esențială.

Expertul Ignacio Guio spune că totul se rezumă la trei elemente esențiale: azotul, fosforul și potasiul. Combinația corectă poate face diferența dintre o plantă sănătoasă și una slăbită, potrivit elEconomista.

Ignacio Guio, cunoscut pe rețelele sociale ca Chico Plantas, atrage atenția că indiferent de tipul de îngrășământ ales, trei macronutrienți sunt esențiali: azotul (N), fosforul (P) și potasiul (K).

Fiecare are un rol precis. Azotul stimulează creșterea plantei. Fosforul și potasiul favorizează florile și fructele și ajută rădăcinile să tolereze schimbările de anotimp.

Îngrijirea plantelor primăvara: ce îngrășământ să folosești

Primăvara este sezonul de creștere intensă. Guio recomandă îngrășăminte pentru plante cu un nivel de azot mai mare decât cel de potasiu. Ordinea corectă este: mai mult azot, mai mult potasiu, mai puțin fosfor.

Dacă plantele nu primesc nutrienții necesari, semnele apar rapid. Frunzele se îngălbenesc, planta slăbește și produce mai puține flori sau fructe.

Ce se schimbă toamna și vara

Toamna, nevoile plantelor se inversează. Îngrășământul trebuie să conțină mai mult potasiu și fosfor decât azot. Aceștia ajută vegetația să facă față schimbării de anotimp.

Vara, plantele consumă multă apă și nutrienți. Adaptarea alimentației în funcție de sezon le ajută să continue să crească sănătos.

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Un iranian și o româncă au fost acuzați că au încercat să pătrundă într-o bază navală nucleară din Marea Britanie
Gandul
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
Cancan
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport
Cât costă o ciorbă pescărească lipovenească la Festivalul Pescăresc din București? O bucată de crap cât un kilogram, în Obor
Libertatea
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
CSID
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor