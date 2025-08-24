Helsinki reușește imposibilul – zero decese în ultimul an cauzate de accidentele rutiere

Capitala finlandeză Helsinki reușește un record absolut: reduce la zero incidența deceselor survenite în urma accidentelor rutiere.

În 2019, Oslo, Capitala Norvegiei, reușise același lucru. Helsinki, oraș care are o populație de 690 000 de locuitori, a înregistrat ultimul accident mortal în iulie 2024, potrivit dw.

În 2024, Helsinki înregistrase patru decese cauzate de accidente rutiere, adică 0,59 la suta de mii de locuitori, în vreme ce Berlinul înregistrase 1,45 la suta de mii de locuitori, iar la Londra – 110.

Oslo, doar puțin mai mare decât Helsinki, a înregistrat 0,56 la suta de mii de locuitori.

Limitele de viteză – decizia crucială

Date din 2023 arată că Bulgaria este pe primul loc la numărul de decese cauzate de accidente rutiere la un million de locuitori.

Inginerul și expertul în planificare rutieră din Helsinki, Ronni Utriainen, spune că unul dintre mulții factori care au contribuit la acest succes sunt limitele de viteză de 30 km/h, plasate pe mai mult de jumătate din arterele Capitalei finlandeze și, în special, în apropierea școlilor.

„Cred că aceasta este una dintre măsurile cheie. Nu este suficientă, dar este cu siguranță importantă”, a spus acesta, citat de dw.

Se poate spune fără doar și poate că Helsinki este în conformitate cu programul „Vision Zero” al UE, un proiect care-și propune să ajungă la cât mai puține posibil decese cauzate de accidente rutiere până în 2050.

Măsuri-cheie care micșorează numărul de victime

Concret, ce face administrația de la Helsinki pentru a atinge acest obiectiv?

Identifică cele mai sigure rute pentru copii, pietoni și bicicliști

Reconstruiește pistele de biciclete și iluminatul stradal

Îmbunătățește semnalizarea și creează rețele cu alte orașe și instituții

De asemenea, încurajează folosirea transportului public

„În majoritatea orașelor mari, există centre de control al traficului unde tot traficul din oraș este monitorizat de senzori, camere și detectoare.

Nu poți controla fiecare factor, cum ar fi vremea rea, dar eliminarea a cel puțin unuia dintre ei creează o zonă tampon și incidentul nu se întâmplă”, explică Hagen Schuler, inginer de planificare a traficului, care, pentru a-l optimiza cât mai bine, are nevoie de cât mai multe date – de la date despre accidente, până la date privind viteza și informații despre locuitori.

Coordonarea dintre oraș și poliție

Este, de asemenea, nevoie de coordonare între oraș și poliție, care să asigure modul în care sunt aplicate regulile rutiere și să controleze viteza în oraș.

„Poliția este responsabilă pentru excesul de viteză în Finlanda, dar orașul este responsabil pentru construirea de puncte de control fixe pe care poliția le poate folosi”, spune Utriainen.

Există 60 de astfel de puncte fixe de control cu radar în Helsinki, care, potrivit experților finlandezi, sunt foarte eficiente în reducerea proporțiilor de depășire a limitelor de viteză.