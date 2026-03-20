Limbajul câinilor. Ce trădează coada, urechile și privirea cățelului tău

Câinii cu maxilarele relaxate și gura ușor deschisă sunt calmi și în siguranță. Un rânjet cu colții la vedere înseamnă însă că animalul se simte amenințat – retrage-te și acordă-i spațiu.

„Privirea vinovată” pe care o vedeți după o poznă nu înseamnă că animalul știe că a greșit. Un studiu din 2009 arată că acea expresie reflectă, de fapt, teama că stăpânul se va supăra – nu remușcare reală.

Contactul vizual prelungit al câinelui cu tine e un semn de afecțiune și atenție. Un câine fricos sau stresat va evita să te privească.

Limbajul câinilor: semne de stres pe care le ignori

Căscatul nu înseamnă întotdeauna oboseală. Un studiu din 2017 arată că poate fi un semnal de frică. La fel și lingerea buzelor – nu e vorba de o gustare, ci de disconfort.

Alte semnale de stres: îndepărtarea de cineva, tremuratul, mirosirea solului fără interes real sau o lăbuță ridicată. Urechile înclinate înapoi pot indica anxietate.

Ce îți spune coada și postura

O coadă care se mișcă larg și liber înseamnă un câine fericit. O coadă verticală cu mișcare îngustă poate semnala stres sau agresivitate. O coadă lăsată în jos indică tristețe.

Cercetătorii au descoperit că mișcarea cozii spre dreapta indică o stare pozitivă, iar spre stânga — una negativă.

„Plecăciunea de joacă” – picioarele întinse în față, fundul ridicat – e o invitație clară la joacă, comună și la lupi sau coioți.

Lătratul și mârâitul, un limbaj propriu

Câinii își modulează mârâitul în funcție de context. În confruntări serioase, comunică sincer dimensiunea și starea interioară. În joacă, pot exagera expresiile agresive sau jucăușe.

Femeile și proprietarii cu experiență sunt cei mai buni la interpretarea corectă a mârâiturilor, arată cercetările. Câinii însă rămân cu mult înaintea noastră în această privință.