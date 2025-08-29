Noul film cu Julia Roberts generează dezbateri despre mișcarea feministă la Festivalul de la Veneția

Filmul, plasat în mediul academic, o are pe Roberts în rolul unei profesoare de filosofie îndrăgite, și se concentrează pe o acuzație de comportament neadecvat. Personajul mentorat de ea, interpretat de Ayo Edebiri, acuză un prieten și coleg, jucat de Andrew Garfield, de depășirea limitelor. Scenariul scris de Nora Garrett nu oferă soluții simple sau clare.

Întrebată dacă filmul subminează mișcarea feministă sau progresul #MeToo, Roberts a declarat: „Nu cred neapărat că reaprinde vechiul argument al femeilor puse unele împotriva altora”, potrivit AP.

Filmul a fost proiectat joi seară pentru presă și industrie, înainte de premiera oficială de vineri, și a generat rapid dezbateri la festival. Totuși, aproape toată lumea a remarcat prestația remarcabilă a lui Roberts, primind o ovație de șase minute după premieră.

„Scopul este conversația pe care o provoacă filmul”, a spus Roberts. „Fiecare spectator pleacă cu sentimente, emoții și puncte de vedere diferite. Realizezi în ce crezi cu adevărat și ce convingeri ai pentru că filmul te provoacă”.

Regizorul Luca Guadagnino a adăugat: „Filmul este despre confruntarea adevărurilor. Nu este un manifest pentru a relansa valori depășite”.

Roberts a explicat că filmul nu face declarații directe, ci servește ca o „cameră coborâtă din cer” pentru a surprinde personajele într-un moment tensionat, în care toți par să mintă, fie față de sine, fie față de alții. „Dacă acest film reușește să facă oamenii să vorbească între ei, asta este cea mai mare realizare a noastră”, a spus ea.

Filmul nu concurează pentru premiile festivalului și nu va fi inclus în competiția principală, însă marchează o revenire a lui Guadagnino la Veneția, unde în trecut a prezentat „Queer” și „Bones & All”. Pentru Julia Roberts este prima participare la festival.

Festivalul, ajuns la ediția a 82-a, continuă cu premiera multor alte filme, printre care „Frankenstein” de Guillermo del Toro, „The Smashing Machine” de Benny Safdie și „A House of Dynamite” de Kathryn Bigelow.