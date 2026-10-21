Orchestra Operei Naționale București, pe scena Teatrului San Carlo din Napoli, într-o Gală de Operă

Soliștii serii vor fi mezzosoprana Ruxandra Donose, soprana Paula Iancic și tenorul Teodor Ilincăi. Concertul face parte din seria evenimentelor prin care artiștii Operei Naționale București promovează muzica și școala lirică românească pe scene importante din Italia, scrie Radio România Muzical.

Orchestra Operei Naționale București, la a patra scenă lirică italiană în mai puțin de doi ani

Prezența la Napoli marchează a patra scenă lirică italiană pe care Orchestra Operei Naționale București evoluează în mai puțin de doi ani.

Prima oprire a fost la Teatro La Fenice din Veneția, pe 28 noiembrie 2024, unde orchestra a susținut un concert de gală alături de soprana Valentina Naforniță, mezzosoprana Ruxandra Donose și tenorul Ștefan Pop.

La 1 decembrie 2025, de Ziua Națională a României, orchestra a deschis Anul Cultural România – Italia 2026 la Teatro dell’Opera di Roma. Concertul i-a avut ca soliști pe Anita Hartig, Ruxandra Donose și Ștefan Pop.

Două zile mai târziu, pe 3 decembrie 2025, artiști ai Operei Naționale București au ajuns și pe scena Teatrului alla Scala din Milano. Soprana Iulia Isaev și baritonul Alexandru Constantin au susținut un recital de cameră, acompaniați la pian de Liana Mareș, în spațiul Il Ridotto dei Palchi „Arturo Toscanini”.

În iulie 2026, orchestra a revenit în Italia pentru un concert la Villa Rufolo, în cadrul Festivalului Internațional de la Ravello.

Ruxandra Donose va participa și la gala de la Napoli, după aparițiile sale de la Veneția și Roma.

Daniel Jinga: Orchestra Operei Naționale București promovează școala muzicală românească

Directorul general al Operei Naționale București și dirijorul concertului de la Napoli, Daniel Jinga, a subliniat importanța prezenței artiștilor români pe scenele italiene.

„Am început la Veneția, în noiembrie 2024, am continuat la Roma și la Milano, în decembrie 2025, iar acum ajungem la Napoli”, a declarat Daniel Jinga.

Acesta a explicat că, în timp ce la La Fenice și la Roma orchestra a susținut concerte, la Scala au fost prezenți doi dintre soliștii instituției, într-un recital de cameră.

Potrivit dirijorului, posibilitatea de a prezenta artiști români cu cariere internaționale în fața publicului italian și a comunităților românești din Italia reprezintă o oportunitate de promovare a școlii muzicale românești.

Teatro di San Carlo din Napoli, cel mai vechi teatru de operă aflat în activitate

Teatro di San Carlo, inaugurat la 4 noiembrie 1737 sub numele de Real Teatro di San Carlo, este considerat cel mai vechi teatru de operă din lume aflat încă în activitate.

Clădirea a fost construită cu aproximativ 40 de ani înaintea Teatrului alla Scala din Milano, inaugurat în 1778, și cu circa 55 de ani înaintea teatrului La Fenice din Veneția, deschis în 1792.

Situat în centrul orașului Napoli, teatrul este legat de Palatul Regal și se află în apropierea Pieței Plebiscitului (Piazza del Plebiscito).

Ambasadorul României în Republica Italiană, Gabriela Dancău, a declarat că gala de la Napoli continuă dialogul cultural dintre România și Italia, consolidat în cadrul semestrului românesc al Anului Cultural România – Italia 2026.

Evenimentul reunește astfel Orchestra Operei Naționale București și trei soliști români pe una dintre scenele istorice ale operei europene.