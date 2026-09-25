Răsturnare de situație în cazul lui Jay-Z. Femeia care l-a acuzat de viol spune acum că nu l-a întâlnit niciodată

Femeia, a cărei identitate nu a fost făcută publică, formulase acuzațiile într-un proces intentat în 2024. Ea susținea atunci că Jay-Z, pe numele său real Shawn Carter, și Sean „Diddy” Combs ar fi drogat-o și violat-o în anul 2000, după o ceremonie MTV, notează The Guardian.

Ambii artiști au negat acuzațiile. Avocații lui Jay-Z au susținut inclusiv că versiunea prezentată de reclamantă conținea contradicții și nu putea fi susținută de cronologia evenimentelor.

Procesul împotriva lui Jay-Z a fost retras în 2025, după care rapperul a inițiat, la rândul său, o acțiune în justiție.

Într-o declarație obținută acum de Rolling Stone și citată de The Guardian, femeia afirmă explicit că Shawn Carter nu a violat-o și că nu a avut niciodată vreun contact cu acesta.

Ea susține, de asemenea, că acuzațiile sale la adresa rapperului nu au fost adevărate și recunoaște prejudiciile pe care afirmațiile sale i le-ar fi provocat artistului.

Femeia a fost scoasă din procesul intentat de Jay-Z

În urma noii declarații, femeia nu mai figurează printre persoanele vizate de acțiunea lui Jay-Z. Rapperul își continuă însă demersurile juridice împotriva foștilor avocați ai acesteia.

Artistul susține că aceștia ar fi trebuit să constate că acuzațiile erau afectate de contradicții și că unele informații disponibile public nu le susțineau.

Tony Buzbee, unul dintre avocații care au reprezentat-o anterior pe femeie, a declarat pentru Rolling Stone că informația potrivit căreia aceasta ar fi mințit avocații și instanța reprezintă un element nou.

Actualul avocat al femeii, James Blair Newman Jr, afirmă însă că aceasta susține în continuare că a fost victima unei agresiuni sexuale, dar că l-a identificat în mod eronat pe Jay-Z drept unul dintre agresori.

Cum explică femeia acuzațiile inițiale

Potrivit noii sale declarații, amintiri legate de presupusa agresiune sexuală ar fi revenit după ce a văzut un anunț prin care posibile victime ale lui Sean Combs erau îndemnate să vorbească despre experiențele lor.

Femeia mai susține că nu ar fi știut inițial că procesul fusese depus în numele său și că acțiunea a fost retrasă după ce și-a exprimat îndoielile privind propriile acuzații.

Jay-Z a vorbit anterior despre impactul pe care cazul l-a avut asupra sa și a familiei sale. După retragerea procesului, rapperul a afirmat că acuzațiile le-au provocat lui, soției, copiilor și apropiaților săi o traumă care nu poate fi pur și simplu înlăturată.

Artistul a mai spus că a refuzat posibilitatea unei înțelegeri extrajudiciare și a insistat asupra nevinovăției sale pe tot parcursul disputei.