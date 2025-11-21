Se deschide sezonul de sărbători cu „Singur acasă”. Când sunt programate filmele şi unde pot fi văzute

Clasicul cu Macaulay Culkin este programat sâmbătă, 6 decembrie, marcând deschiderea grilei de iarnă a postului.

Tradiţia difuzării celebrului film în prima parte a lunii decembrie se menţine şi în 2025, o perioadă în care interesul publicului pentru producţiile de sezon creşte constant, iar audienţele Pro TV înregistrează valori ridicate.

Lansat în 1990 şi transformat rapid într-un fenomen global, „Singur acasă” urmăreşte aventurile lui Kevin McCallister (Macaulay Culkin), băiatul de 8 ani lăsat acasă din greşeală, care ajunge să se lupte cu doi hoţi prea puţin pricepuţi. Ingeniosul Kevin transformă casa familiei într-un adevărat câmp de luptă, presărat cu capcane ingenioase şi momente comice devenite iconice.

Când difuzează Pro TV seria „Singur acasă”

Singur acasă – sâmbătă, 6 decembrie

Singur acasă 2: Pierdut în New York – 13 decembrie

Singur acasă 3 – 20 decembrie

Unde mai poate fi văzut „Singur acasă”

Fanii seriei îl pot urmări pe simpaticul Kevin şi online. Producţiile originale cu Macaulay Culkin şi Joe Pesci sunt disponibile pe platforma de streaming Disney+.

„Singur acasă” rămâne unul dintre cele mai urmărite filme difuzate vreodată în România, în ciuda vechimii. La ultima difuzare, a fost lider absolut de audienţă. Performanţe de acest nivel sunt depăşite, de regulă, doar de meciurile echipei naţionale de fotbal.