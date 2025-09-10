Prima pagină » Life-Entertaiment » Turismul global a crescut cu 5% în prima jumătate a anului 2025. Europa rămâne destinaţia numărul 1

Aproape 690 de milioane de oameni au călătorit în străinătate în primele şase luni din 2025, cu 33 de milioane mai mulţi decât anul trecut, arată datele publicate de Organizaţia Mondială a Turismului (UN Tourism).
Foto: Pexels
Andreea Tobias
10 sept. 2025, 17:43, Știrile zilei

Creşterea de 5% confirmă că industria turismului îşi revine solid după anii pandemiei. Africa conduce detaşat cu o explozie de 12% a numărului de turişti, urmată de Asia şi Pacific cu 11%. În Asia de Nord-Est, creşterea a fost chiar de 20%, anunţă Xinhua/

Europa rămâne destinaţia numărul 1, cu aproape 340 de milioane de turişti, dar creşterea de doar 4% arată că piaţa europeană se maturizează.

Turiştii nu doar călătoresc mai mult, dar cheltuie şi mai mulţi bani. Chinezii au crescut cheltuielile cu 16% până în martie, iar britanicii şi spaniolii au cheltuit cu 15-16% mai mult în călătoriile lor. Singapore şi Coreea de Sud completează topul, cu creşteri de 10% şi 8%.

„Turismul arată o rezilienţă impresionantă şi contribuie semnificativ la economiile locale şi la crearea de locuri de muncă”, a declarat Zurab Pololikashvili, şeful organizaţiei, care mizează pe o creştere susţinută şi în a doua parte a anului.

Cifrele confirmă că pofta de călătorit a revenit la normalitate după restricţiile din pandemie, iar experţii se aşteaptă ca această tendinţă să continue.