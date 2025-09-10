Turismul global a crescut cu 5% în prima jumătate a anului 2025. Europa rămâne destinaţia numărul 1

Creşterea de 5% confirmă că industria turismului îşi revine solid după anii pandemiei. Africa conduce detaşat cu o explozie de 12% a numărului de turişti, urmată de Asia şi Pacific cu 11%. În Asia de Nord-Est, creşterea a fost chiar de 20%, anunţă Xinhua/

Europa rămâne destinaţia numărul 1, cu aproape 340 de milioane de turişti, dar creşterea de doar 4% arată că piaţa europeană se maturizează.

Turiştii nu doar călătoresc mai mult, dar cheltuie şi mai mulţi bani. Chinezii au crescut cheltuielile cu 16% până în martie, iar britanicii şi spaniolii au cheltuit cu 15-16% mai mult în călătoriile lor. Singapore şi Coreea de Sud completează topul, cu creşteri de 10% şi 8%.

„Turismul arată o rezilienţă impresionantă şi contribuie semnificativ la economiile locale şi la crearea de locuri de muncă”, a declarat Zurab Pololikashvili, şeful organizaţiei, care mizează pe o creştere susţinută şi în a doua parte a anului.

Cifrele confirmă că pofta de călătorit a revenit la normalitate după restricţiile din pandemie, iar experţii se aşteaptă ca această tendinţă să continue.