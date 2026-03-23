Un parc de distracții celebru, închis în timpul crizei COVID, se va redeschide. Investiția este uriașă

Celebrul parc tematic Tivoli World din Benalmádena a fost abandonat în ultimii cinci ani. Parcul a fost închis în 2020 din cauza dificultăților financiare și a pandemiei COVID-19. În prezent, parcul de distracții Costa del Sol trece printr-o transformare incredibilă și ar trebuie să se redeschidă în 2028, potrivit Express.

Planul de reamenajare are valoarea de 100 de milioane de euro. Administrația locală din Benalmádena și proprietarul parcului, Grupo Tremón, au ajuns anul trecut la un acord pentru a transforma Tivoli World într-o destinație turistică și comercială de top.

„Facem tot posibilul pentru a accelera procesul”, a declarat primarul orașului Benalmádena, Juan Antonio Lara, adăugând că este un pas istoric.

Noul parc va avea o roată imensă și un turn cu cădere liberă, precum și o nouă zonă comercială cu restaurante, magazine și hoteluri.

Redeschiderea Parcului Tivoli este așteptată să dea un impuls major economiei locale, ducând la crearea a aproximativ 1.000 de locuri de muncă.

Tivoli World, fondat în 1972 de antreprenorul danez Bernt Olsen, a devenit un important centru de divertisment în sudul Spaniei.