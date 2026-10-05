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Campanie inedită. 120 de bucătari celebri vor să scoată somonul din meniul restaurantelor

120 de bucătari din întreaga lume vor să scoată somonul din meniul restaurantelor. Este vorba despre bucătari celebri care au început o campanie inedită. Aceasta vizează somonul de Atlantic crescut în cuști amplasate în mare.
Campanie inedită. 120 de bucătari celebri vor să scoată somonul din meniul restaurantelor
Foto: Hepta
Petru Mazilu
05 oct. 2026, 10:15, Social
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Inițiatorii campaniei susțin că aproximativ 99% din somonul de Atlantic servit în restaurante și vândut în supermarketuri provine din ferme cu cuști marine.

Bucătarii atrag atenția că în fermele de pești pot apărea diferiți dăunători care pun în pericol existența somonilor sălbatici.

În plus, somonii ținuți în captivitate au alte caracteristici și dacă evadează pot altera populațiile sălbatice. De altfel, în ultimele decenii, numeroase populații de somon sălbatic au înregistrat scăderi de aproximativ 80%.

Cei 120 de bucătari din întreaga lume s-au alăturat campaniei intitulate „Off the Table” și au semnat o scrisoare prin care se angajează să nu servească în restaurantele lor somonul crescut în ferme marine. Continuarea pe Mediafax Italia.

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