Cea mai îngustă mașină din lume: are doar un singur scaun și măsoară 50 de centimetri

O creație automobilistică ieșită din comun atrage toate privirile. A fost construită dintr-un Fiat vechi salvat de la fiare vechi. Invenția măsoară doar 50,2 centimetri în lățime. Această dimensiune uimitoare i-a adus rapid un loc în Cartea Recordurilor.

Un mecánico italiano ingresó al Guinness World Records tras transformar un Fiat Panda de 1993 en el automóvil transitable más estrecho del mundo. Andrea Marazzi redujo el vehículo hasta dejarlo con apenas 50.20 centímetros de ancho, frente a los 1.46 metros que tenía… pic.twitter.com/ktKCh2FMWN — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) September 12, 2026

Proiectul a luat naștere într-un mic atelier din Milano. Un mecanic pasionat a decis să taie un caroserie clasică exact pe mijloc, conform onet.pl.

A eliminat aproape tot spațiul inutil. Rezultatul final arată mai degrabă ca un ecran tv pe roți.

Vehiculul are un singur scaun pentru șofer. Poziția la volan este extrem de strâmtă. Mașina este echipată cu un singur far central. În locul motorului tradițional pe benzină, creatorul a instalat un propulsor electric. Sistemul oferă o deplasare silențioasă pe distanțe scurte.

Dimensiunea sa este de trei ori mai mică decât a unei mașini obișnuite. Totuși, spațiul interior este extrem de limitat. Șoferul trebuie să aibă o poziție fixă în timpul mersului.