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Cea mai îngustă mașină din lume: are doar un singur scaun și măsoară 50 de centimetri

Arată ca o piesă de decor scăpată dintr-un film SF, dar poate fi condusă pe drumuri reale. Un mecanic din Italia a dus pasiunea pentru modificări la un alt nivel, creând cea mai îngustî mașină din lume direct dintr-o epavă aruncată la fier vechi.
Cea mai îngustă mașină din lume: are doar un singur scaun și măsoară 50 de centimetri
Andreea Tobias
17 sept. 2026, 12:23, Life-Inedit
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O creație automobilistică ieșită din comun atrage toate privirile. A fost construită dintr-un Fiat vechi salvat de la fiare vechi. Invenția măsoară doar 50,2 centimetri în lățime. Această dimensiune uimitoare i-a adus rapid un loc în Cartea Recordurilor.

Proiectul a luat naștere într-un mic atelier din Milano. Un mecanic pasionat a decis să taie un caroserie clasică exact pe mijloc, conform onet.pl.

A eliminat aproape tot spațiul inutil. Rezultatul final arată mai degrabă ca un ecran tv pe roți.

Vehiculul are un singur scaun pentru șofer. Poziția la volan este extrem de strâmtă. Mașina este echipată cu un singur far central. În locul motorului tradițional pe benzină, creatorul a instalat un propulsor electric. Sistemul oferă o deplasare silențioasă pe distanțe scurte.

Dimensiunea sa este de trei ori mai mică decât a unei mașini obișnuite. Totuși, spațiul interior este extrem de limitat. Șoferul trebuie să aibă o poziție fixă în timpul mersului.

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