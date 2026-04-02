Consumul de cafea seara poate spori comportamentul riscant, în special în rândul femeilor

Cercetătorii au descoperit că consumul de cofeină seara poate intensifica comportamentul impulsiv, crescând probabilitatea unor acțiuni riscante sau necontrolate, arată Science Daily.

Autorii studiului au investigat modul în care cofeina consumată la diferite ore ale zilei influențează inhibiția și impulsivitatea, folosind muștele de fructe.

Specia utilizată, Drosophila melanogaster, este folosită pe scară largă în cercetarea comportamentală deoarece structura sa genetică și sistemele neuronale prezintă similitudini importante cu cele ale oamenilor.

„Cofeina este cea mai consumată substanță psihoactivă din lume, aproximativ 85% dintre adulții din SUA consumând-o în mod regulat”, a spus Sabandal, profesor asistent de cercetare în cadrul Departamentului de Științe Biologice al UTEP.

„Având în vedere popularitatea cofeinei, am dorit să explorăm dacă există factori suplimentari care influențează impactul acesteia asupra controlului comportamental”.

Cofeina consumată noaptea este asociată cu un autocontrol redus

Pentru a testa acest lucru, echipa a hrănit muștele de fructe cu cofeină în condiții diferite, inclusiv doze variabile, expunere pe timp de zi versus expunere pe timp de noapte și combinații cu privarea de somn.

Apoi au evaluat impulsivitatea observând cât de bine muștele se puteau opri din mișcare atunci când erau expuse unui flux puternic de aer, pe care îl găsesc în mod natural neplăcut.

Muștele care au consumat cofeină în timpul zilei nu au prezentat același tipar, ceea ce indică faptul că momentul consumului de cofeină joacă un rol cheie.

Muștele femele prezintă o reacție mai puternică la cofeină

Cercetătorii au observat, de asemenea, diferențe clare între masculi și femele. Chiar dacă ambele sexe aveau niveluri similare de cofeină în organism, femelele au manifestat un nivel mult mai ridicat de comportament impulsiv.

„Muștele nu au hormoni umani precum estrogenul, ceea ce sugerează că alți factori genetici sau fiziologici determină sensibilitatea crescută la femele”, a spus profesorul de științe biologice Kyung-An Han.

„Descoperirea acestor mecanisme ne va ajuta să înțelegem mai bine modul în care fiziologia nocturnă și factorii specifici de sex modulează efectele cofeinei”.

Descoperirile pot avea implicații mai largi pentru persoanele care se bazează pe cofeină noaptea, inclusiv lucrătorii din ture, profesioniștii din domeniul sănătății și personalul militar. Cercetătorii notează că aceste efecte ar putea fi deosebit de relevante pentru femei.