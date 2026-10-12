De la o singură cabană, la un imperiu de 500 de case de vacanță. Povestea genială a 6 prieteni care s-au îmbogățit dintr-o întâmplare

Samuel Sévigny avea un job în publicitate la Montreal. Seara și în weekend răspundea la mesajele turiștilor de pe Airbnb. Povestea lui, relatată de Il Messaggero, începe în 2016, când el și cinci prieteni, toți proaspăt absolvenți și deja angajați în alte locuri, au decis să investească împreună în imobiliare. Unul dintre ei avea câteva apartamente în centrul orașului Quebec și le-a propus să construiască o cabană pentru închiriat turiștilor.

Vecinul care a insistat

Prima cabană a fost gata în 2019, iar a doua în 2020, în plină pandemie. În doi ani, cei șase ajunseseră la patru proprietăți și se ocupau singuri de rezervări, curățenie și oaspeți. Problema era timpul, pentru că toți aveau și un alt serviciu. Au căutat o firmă care să le administreze casele, dar n-au găsit una care să ofere nivelul de servicii pe care și-l doreau.

Ocazia a venit pe neașteptate. Un vecin a observat că locația lor era aproape mereu ocupată și i-a rugat să i-o administreze și pe a lui. Prietenii au refuzat la început, dar omul a insistat. Au urmat un al doilea proprietar, apoi un al treilea. În 2022 administrau deja zece locuințe. Atunci au decis să transforme activitatea într-o meserie și au înființat o firmă. În patru ani, numărul proprietăților administrate a crescut de la zece la peste 500.

Avantajul celor mari

Potrivit lui Sévigny, o firmă care administrează sute de case poate împărți costurile pe multe proprietăți. Negociază condiții mai bune cu firmele de curățenie și își permite specialiști, de exemplu pentru stabilirea prețurilor în funcție de cerere și de sezon. Un proprietar cu una sau două case nu are nici timpul, nici resursele pentru așa ceva.

Oameni în loc de inteligență artificială

Deși multe firme din domeniu automatizează comunicarea cu oaspeții și rezervările, compania a ales altă cale. „Preferăm să ne creștem echipa și să ne concentrăm și mai mult pe servicii, în timp ce toți se orientează spre inteligența artificială”, spune Sévigny. Firma angajează oameni din zonă, care vorbesc franceză și engleză și cunosc regiunea. Folosește inteligența artificială doar ca sprijin și reevaluează periodic dacă instrumentele merită.

Cofondatorul vede un singur pericol mai mare: tentația de a te extinde în alte domenii când afacerea începe să meargă bine. Pentru firma lui, cel mai la îndemână ar fi să revină la cumpărarea de proprietăți. Dar a cumpăra case și a administra casele altora sunt meserii diferite, cu nevoi diferite de capital și de competențe. Concluzia lui e că a crește nu înseamnă neapărat să faci mai multe lucruri.