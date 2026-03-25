Distracție pentru toate vârstele la Târgul de Paști la Sibiu: mini-golf, panou de cățărare, karting

Pe lângă tradiționalele cadouri de Paști și căsuțele cu produse artizanale, copiii vor putea explora un labirint din paie, conceput ca un spațiu de joacă interactiv și sigur, în care distracția și aventura se îmbină cu spiritul rustic al sărbătorii.

În plus, micii vizitatori vor avea la dispoziție un teren de mini‑golf, un panou de cățărare înalt de 7 metri și o zonă zoo special amenajată, unde copiii vor putea admira iepurași și rațe, într-un cadru prietenos și atent supravegheat. Pentru o experiență modernă și interactivă, atracțiile sunt completate de MonsterCar VR, căsuța foto, castelul gonflabil, trenulețul, kartingul, zona de jumping și caruselul, transformând târgul într-un adevărat parc de distracții pentru toate vârstele. Iar când vor obosi, cei mici au la dispoziție o mini-bibliotecă în aer liber, unde pot răsfoi o carte cât își trag sufletul.

Bijuterii și dulciuri

Târgul va reuni și în acest an numeroși expozanți, care vor aduce în Piața Mare o gamă variată de produse tematice și cadouri. Vizitatorii vor putea descoperi decorațiuni de Paști, obiecte decorative din lemn și paie, tablouri personalizate, lumânări și aranjamente din flori din săpun, alături de buchete din flori uscate și ciulini. Oferta este completată de articole vestimentare pictate sau brodate, obiecte din cupru și țesături turcești lucrate manual, accesorii din piele naturală, bijuterii, jucării și dulciuri, toate realizate cu atenție la detalii și potrivite pentru a fi oferite în dar cu ocazia sărbătorilor.

Cozonac și pască, dar și tornado chips

Zona alimentară va aduce în prim‑plan o selecție bogată de preparate și băuturi, de la limonade răcoritoare și cafea de specialitate, până la înghețată artizanală, cozonaci și pască, gogoșele și clătite. Vizitatorii vor putea savura, de asemenea, corndog, kebab, cartofi și tornado chips, fructe în ciocolată, kürtös și lángos, precum și porumb fiert sau copt, într-o atmosferă de festival gastronomic care completează experiența târgului.

Târgul de Paști din Sibiu continuă astfel să fie un punct de întâlnire pentru comunitate și turiști, un loc unde tradițiile sunt celebrate, iar timpul petrecut alături de familie capătă o semnificație aparte. Evenimentul oferă nu doar ocazia de a descoperi produse locale și internaționale, ci și de a participa la activități recreative și de a crea amintiri de neuitat în inima orașului.

Târgul va fi deschis zilnic pe toată durata desfășurării, 3–14 aprilie, aducând în centrul orașului atmosfera sărbătorilor pascale, produse tradiționale, activități pentru întreaga familie și numeroase surprize dedicate în special celor mici.

Inaugurat pentru prima dată acum 18 ani, ediția din acest an a Târgului de Paști pune un accent deosebit pe experiențele pentru copii, organizatorii pregătind cele mai multe noutăți de până acum pentru publicul tânăr.

Evenimentul este organizat de Asociația Events for Tourism, organizator al Târgului de Crăciun din Sibiu.