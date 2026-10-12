Incendiile de vegetație ar putea fi anticipate înainte să scape de sub control. Noua metodă a cercetătorilor

Cercetătorul și pompierul Marc Castellnou, împreună cu echipa GRAF/Bombers din Catalonia, studiază atmosfera din interiorul și din exteriorul coloanelor de fum produse de incendiile de vegetație, pentru a înțelege și anticipa comportamentul acestora, potrivit Phys.

Cercetătorii lansează baloane meteorologice direct în coloanele de fum, pentru a măsura temperatura, vântul și umiditatea. Datele sunt combinate cu informații meteorologice și modele computerizate, pentru a îmbunătăți predicțiile privind incendiile extreme.

„Dacă vrei să lupți împotriva focului, trebuie mai întâi să înțelegi cum se comportă. Pe măsură ce schimbările climatice creează condiții meteorologice și de combustibil favorabile incendiilor extreme, eliminarea acestor lacune de cunoaștere devine mai urgentă ca niciodată”, a explicat Castellnou.

Incendiile extreme își pot crea propriile condiții meteorologice

Pe fondul intensificării valurilor de căldură și a secetei, incendiile de vegetație pot deveni devastatoare în doar câteva minute, fără prea multe semne de avertizare.

Unul dintre motivele pentru care sunt atât de imprevizibile este faptul că pot genera propriile condiții meteorologice.

Incendiile puternice produc coloane uriașe de fum și aer fierbinte, care se pot ridica la câțiva kilometri în atmosferă și pot forma nori pirocumulus.

Aceste coloane interacționează cu atmosfera și pot genera vânturi puternice, care modifică brusc direcția și viteza de propagare a flăcărilor.

Baloanele meteorologice ar putea ajuta pompierii să anticipeze pericolul

Prin măsurarea temperaturii, umidității și vântului în interiorul coloanelor de fum, cercetătorii pot determina dacă acestea vor continua să se dezvolte și dacă există riscul formării unor condiții meteorologice periculoase.

Măsurătorile efectuate înainte de apariția norilor pirocumulus le-ar putea oferi pompierilor timp suplimentar pentru a reacționa și pentru a decide dacă strategiile de intervenție mai sunt sigure.

De ce unele incendii continuă să ardă violent și noaptea

În mod tradițional, temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută din timpul nopții îi ajutau pe pompieri să controleze incendiile.

Totuși, incendiile extreme pot continua să ardă intens chiar și după apus.

Cercetările lui Castellnou arată că o coloană puternică de fum și aer fierbinte poate crea un strat atmosferic cald și turbulent, care persistă chiar și după răcirea solului.

Acest fenomen poate menține incendiul activ și periculos pe parcursul nopții.

Metoda este deja utilizată pentru a sprijini înțelegerea și gestionarea incendiilor extreme, inclusiv a celor produse recent în apropiere de Madrid.