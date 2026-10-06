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Kim Kardashian angajează un număr șocant de bone. Cum își crește cei 4 copii

O bonă de serviciu și alte patru prin rotație. Kim Kardashian a dezvăluit cum își crește cei patru copii și singurul lucru pe care nu-l ratează niciodată.
Kim Kardashian angajează un număr șocant de bone. Cum își crește cei 4 copii
Andreea Tobias
06 oct. 2026, 09:45, Life-Inedit
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Kim Kardashian a vorbit deschis despre viața de mamă singură a patru copii și despre echipa de bone care o ajută acasă. Vedeta a dezvăluit și cum își protejează copiii de expunerea publică.

Vedeta îi crește pe North, 13 ani, Saint, 10 ani, Chicago, 8 ani, și Psalm, 7 ani. Copiii sunt din căsnicia cu Kanye West, iar Kim are custodia principală, conform Entertainment Weekly.

Kardashian a dezvăluit că are o bonă de serviciu

Alte patru lucrează prin rotație în orice moment. Cu toate acestea, ea îi duce și îi ia pe copii de la școală. De asemenea, ia cina cu ei în fiecare seară.

„Cred că sunt o mamă moderat de strictă”, a spus vedeta de 45 de ani. Se descrie drept foarte răbdătoare și iubitoare. Încă lasă câte un copil să doarmă în patul ei și le citește cărți în fiecare seară.

Kardashian a recunoscut că își face griji în privința expunerii copiilor la faimă

Cei mici vin cu ea la filmări, dar nu joacă roluri. North, fiica cea mare, este mai atrasă de lumina reflectoarelor. Anul acesta și-a lansat primul EP și a apărut pe coperta revistei Dazed.

Mama spune că nu acceptă orice ofertă. În privința muzicii, comunică mai bine cu West. Cei doi aprobă împreună proiectele fetei.

Relația cu fostul soț nu este însă mereu ușoară. Anul trecut, în podcastul Call Her Daddy, Kim a spus că West îi sună pe copii când poate. Uneori trec însă luni întregi fără vești de la el.

Cei doi au început să se întâlnească în 2012, s-au logodit în 2013 și s-au căsătorit un an mai târziu. Kim a cerut divorțul în 2021.

„Când ai copii, e cu siguranță mai greu să pleci decât să rămâi”, a mărturisit ea.

Fondatoarea SKIMS se întâlnește acum cu pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton. Nu a vrut să vorbească despre relație, dar a spus că a fost singură cinci ani. Perioada a ajutat-o să se concentreze pe copii și pe vindecarea ei.

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