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Mersul pe jos și antrenamentul cu greutăți ar putea să nu fie suficiente pentru a menține oasele puternice

Mersul pe jos, joggingul și exercițiile clasice cu greutăți ar putea avea efecte mai reduse asupra formării țesutului osos decât sporturi precum fotbalul și handbalul, potrivit unei cercetări realizate de specialiștii Universității Semmelweis. Activitățile care presupun mișcări explozive, sărituri și schimbări rapide de direcție ar putea stimula mai eficient procesele de formare osoasă.
Mersul pe jos și antrenamentul cu greutăți ar putea să nu fie suficiente pentru a menține oasele puternice
Foto: Hepta
Cosmin Pirv
14 nov. 2026, 08:52, Life-Inedit
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Cercetătorii au analizat 24 de studii clinice, care au inclus 1.238 de adulți sănătoși, pentru a compara efectele diferitelor tipuri de activitate fizică asupra metabolismului osos.

Rezultatele, publicate în revista „Sports Medicine-Open” și citate de Science Daily, au arătat că fotbalul și handbalul practicate recreațional au fost asociate cu creșteri de până la 45–46% ale markerilor biologici care indică formarea țesutului osos.

În schimb, activități precum mersul pe jos, joggingul și antrenamentele clasice cu greutăți au avut efecte mai reduse asupra acestor indicatori.

Explicația ar putea fi legată de modul în care oasele reacționează la solicitările mecanice. La fotbal și handbal, corpul este supus unor mișcări variate, precum accelerări, opriri bruște, sărituri și schimbări de direcție. Acestea pot fi un stimul deosebit de puternic pentru procesele de formare a oaselor din organism.

Cercetarea atrage atenția asupra importanței diversificării activităților fizice, în special în contextul înaintării în vârstă, când menținerea sănătății oaselor devine tot mai importantă.

Totuși, rezultatele trebuie interpretate cu atenție. Creșterea de 45–46% se referă la markerii biologici ai formării osoase, nu la o creștere directă a densității oaselor. Studiul nu demonstrează nici că mersul pe jos sau antrenamentele cu greutăți ar trebui abandonate, ci sugerează că activitățile cu impact și mișcări dinamice pot avea un rol suplimentar în menținerea sănătății sistemului osos.

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